Šine, šine svuda oko mene

Gradonačelnik Tomašević krajem svibnja obišao je radove na Sarajevskoj cesti gdje niču prve šine nove tramvajske pruge. Do kraja 2025. završit će cesta, a do početka 2026. i tramvajska pruga kojom će 35.000 stanovnika nakon 25 godina ući u tramvajsku zonu. Nova prometnica postaje južni ulaz u Zagreb i rasteretit će prometne gužve u Novom Zagrebu. Tramvaj dolazi i na Heinzelovu te između Horvaćanske i Ljubljanice. Projekt vrijedan 25 mil. eura zasad financira Grad, no očekuje se i sufinanciranje iz EU fondova. Poslovni