Svakog gosta tri mandata dosta

Andrej se mentalno i fizički osjeća kao da bi mogao odraditi još tri mandata. Ove godine kao da se u njega izlila neka nova energija. Sad se svakog jutra sa zadovoljstvom gleda u ogledalu. Ovakav mršav, samom sebi izgleda kao europski plemić. Dok se njegov oponent Milanović i dalje deblja, kad sveže kravatu, podbradak mu prekrije gornji dio košulje, nikad nije niti će izgledat kao plemić.

Kad bi pamtio sve budalaštine, afere kroz koje je prolazio u ova dva mandata, vjerojatno bi skrenuo s uma. On obara rekord, uskoro će biti punih osam godina kako je na čelu Hrvatske. Koliki je samo vremenski prostor zauzeo u novijoj povijesti Hrvatske, neće ga tako lako moći zaboravit, kao što ne mogu ni pokojnog gradonačelnika Bandića, ni Tuđmana, ni Tita. U politici je najvažnije dugo trajati. A ne poludjeti. Bandić je pred kraj djelovao kao da više nije najčistiji u glavi, o Tuđmanu da ne govorimo, njemu su se pred smrt čak počeli priviđati crveni vragovi i on je otvoreno u javnosti govorio o tim svojim priviđenjima, a novinari se naslađivali. Tita su barem na vrijeme sklonili u bolnicu, nije se sramotio u javnosti kad je počeo gubiti razum od preduge vladavine balkanskim prostorom… Nacionalna groupie