Jednima tamburaši, drugima tišina

„Ukinuše mi moju Bujicu, Plenki i Obuljenka doveli i tamburaše… Buji osta samo želja i neispijene čaše…”, zapjevao sam kao da smo na salašu Miroslava Škore.

Bujanec je krenuo prema meni, viknuo:

„Sad je dosta!”

„Ljevičarima tvoje emisije? Pa sigurno je. Likuju zbog ukidanja, nadaju se da ćeš ostat gladan i žedan na ulici. Da će ti Haski morat plaćat runde jer ima stalnu plaću, zaposlenje, još je i u Saboru, ima tamo skoro pa besplatne ručkove. Može i tebe vodit u saborsku kantinu na te ručkove, to bi ti itekako smanjilo troškove.’’

Bujanec je zastao.

„Učinilo mi se da i ti likuješ šta su ukinuli Bujicu…” vratio se za šank.

„Ma ne, pa ja sam na Bujici odrastao. Morali smo u kući svi šutit dok je moj stari gledo Bujicu. Triput tjedno tako. Meni je Bujica ono što je ljevičarima u djetinjstvu bio Branko Kockica. Ti si za mog starog i njegove branitelje bio medijski bog.”

„Tata ti je branitelj?” blažim će glasom Bujo.

Kimnuo sam.

„Prošo je najgora slavonska ratišta, pobio više četnika nego što je Bujica imala gledatelja.''…