Zagreb više nema isti pozivni

Na fotelji ispred ulaza u tajništvo kluba sjedio je pisac Hrvoje Hitrec. O, kako sam mu se razveselio. On bi mi kao ugledni, stariji član Društva književnika mogao napisat preporuku za članstvo. Kao klinac sam opsesivno čitao njegove romane o Smogovcima, a onda gledao i serije po tim romanima.

Prišao sam mu, predstavio mu se.

“Slušao sam nedavno na Z1… Rekli ste da je Zagreb postao neki sasvim drugačiji, odvratan grad u kojem se smog pretvorio u neki otrovni zrak od kojeg nam se svima spava i truje nas. Locirali ste jasno i tko je kriv za to, Tomašević i Možemo. Ta izjava je odjeknula. Jer vi i vaši Smogovci oličenje ste onog starog, dobrog Zagreba. Toliko je to odjeknulo da je jedan od vaših Smogovaca, Dado otišao pod prozor Tomaševiću i puštao mu ‘Bojnu Čavoglave’… Kako god, ja mislim da je sazrelo vrijeme za novi nastavak ‘Smogovaca’. Nešto u stilu ‘Smogovci protiv Možemo’ ili ‘Smogovci i strašni Senf’, prikrivena aluzija na Tomaševića.”…

"Dajte, ne lupajte gluposti. Hoćete mi Smogovce upakirat u jeftinu propagandu."