Danas (12:00)

Rijeka u kandžama pjesnika-diktatora

Guardian hvali Bezinovića: Komična priča o Rijeci koja upozorava i danas

Guardianova recenzija ističe da je Fiume o Morte! intrigantan i duhovito režiran dokumentarac Igora Bezinovića, koji priču o D’Annunzijevoj bizarnoj okupaciji Rijeke pretvara u mješavinu komične opere i povijesnog upozorenja. Posebno hvale način na koji film rekreira ključne događaje uz pomoć lokalnih stanovnika, uključujući više različitih “D’Annunzija”, čime naglašava apsurdnost protofašističke epizode. Recenzenti za Guardian naglašavaju da film uspijeva biti zabavan, ali i jezivo aktualan, suptilno podsjećajući da nijedna zemlja nije imuna na nacionalizam. Film u UK kina stiže 28. studenoga.


13.10. (10:00)

Oscar o morte!

Rašeta: Bezinović filmom pokazao da su fašizam i okupacija nešto suvremeno, nešto što se može dogoditi svima

Ingeniozno! Dokumentarno-igrani film “Fiume o morte!”, koji govori o D’Annunzijevoj okupaciji Rijeke, s punim je pravom hrvatski kandidat za Oscara. Naime kaj? Autor Igor Bezinović odlučio je prikazati jednu epizodu – ali ne bilo koju iz duge povijesti Rijeke – u kojoj taj grad na zapadnoj obali Jadrana (koji je u zadnjih stotinjak godina promijenio osam država) proživljava okupaciju Gabrielea D’Annunzia, talijanskog pjesnika, luđaka, avanturista, šašavca, prafašista. Bezinović svoje likove smješta u ondašnju arhitekturu (koja je i današnja), vozi ih današnjim automobilima, vodi po današnjoj Rijeci, a ondašnje likove oživljava današnjim ljudima. Time pokazuje da su fašizam, nacionalizam ekstremnog tipa i zlodjela posve moguća i suvremena. Film ima ritam, suspense, puno humora (to je naravno autorova zasluga; on se poigrava sa prijapizmom, sa vječnom arhitekturom koja samo mijenja govornike na balkonima itd.) i sve to djeluje simpatično, a opet opominjuće. Boris Rašeta za Novosti

30.07. (15:00)

Hrvatski filme o morte

Jergović: Igor Bezinović i lakrdija s kojom otpočinje militarizacija društva

Ovogodišnja Pula do kraja je razotkrila dvije suprotne tendencije u hrvatskoj kinematografiji. Prva je da hrvatskog filma nestaje, i da je to posljedica dugogodišnje kulturne politike. Ovo se dogodilo i zbog načina financiranja, i zbog načina žiriranja projekata, ali ponajprije, vjerojatno, zbog političke cenzure i činjenice da stilski, tematski i ideološki okvir i granice dopuštenog u hrvatskome filmu uglavnom određuju dragovoljačke udruge, Crkva i rigidna desnica. Snimajući o onom što je dopušteno i na načine koji su dopušteni, hrvatski autori stvaraju filmove koji nikome više nisu potrebni, osim HAVC-u i njegovim komesarima. Druga je tendencija da za to vrijeme gerila stvara mimo reda i pravila, uglavnom dokumentarne i poneki žanrovski bastardni film.

Igor Bezinović je, nakon “Kratkog izleta”, na isti način, mimo logike hrvatske kinematografije i kulture, snimio i svoj drugi film, i njime je trijumfirao na Festivalu u Rotterdamu. Kao prvi hrvatski pobjednik u povijesti, naravno. Premda hrvatske pobjede bivaju pretočene u režimski projektiranu svenarodnu ekstazu, ova je bila jedna od onih neželjenih. Film o rađanju fašizma i militarizma nikako ne može biti drag našim desničarima. Oni ne vole da se o tome ružno govori, a pogotovo da se s time zafrkava. Miljenko Jergović za svoj blog.

13.07. (21:00)

Suluda prošlost kao ogledalo sadašnjosti

Zrinka Pavlić o ‘Fiume o Morte’: Genijalan film koji bi trebalo prikazivati na nastavi povijesti

Bezinović se nije ni pokušavao praviti važan s nekom povijesničarskom ili dokumentarističkom objektivnošću. Umjesto toga, uz pomoć je svojih sugrađana i amaterskih glumaca i/ili statista, povezao povijest sa sadašnjošću. Iz današnje perspektive glumeći i pozirajući kao akteri tadašnjih događaja, oni su mu omogućili da prikaže svo ‘bogatstvo’ bizarnosti, sumanutosti, zanimljivosti i mraka D’Annunzijeva diktata nad Rijekom. Tom kombinacijom igranog i dokumentarnog sadržaja Bezinović je postigao dvije stvari. Zrinka Pavlić za tportal

09.04. (14:00)

Okupacija u humornim slikama

Fiume o Morte: Film koji se ugradio u tkivo grada Rijeke više od same povijesne okupacije

Nastajao deset godina, životni projekt riječkog redatelja uvezuje 16 mjeseci, riječima redatelja, “doslovno lude, luđačke okupacije” Rijeke od strane Gabrielea D’Annunzija, konstruirajući ih na temelju bogate arhive i dugogodišnjeg istraživačkog rada, a onda ih, zaigrano i humoristično, oživljava u sadašnjici. I dok cijelo vrijeme pišemo o pamćenju, prvo što će film učiniti vidljivim je – zaborav. Kroz anketu odmah na početku se otkriva kako se još rijetki mogu prisjetiti tko je bio Gabriele D’Annunzio, kao što ni sam grad ne ostavlja previše tragova okupacije. U Fiume o morte! izokreće se D’Annunzijeva želja da okupacija ostane upamćena kao spektakl. Kroz humor se ističe grotesknost svih okupatorskih elemenata. Kulturpunkt

10.02. (20:00)

Malo nas je, al nas ima

Stilin: Domaća javnost možda nije svjesna koliki je uspjeh trijumf hrvatskog filma u Rotterdamu

‘Fiume o morte’ je, naime, premijerno prikazan prije tjedan dana na Međunarodnom filmskom festivalu u Rotterdamu, a već je pomeo sve pred sobom, kako na stranom, tako i na domaćem terenu. U Rotterdamu je osvojio dvije vodeće nagrade – glavnu nagradu festivala i nagradu kritike FIPRESCI. ‘Fiume o morte’ je dokumentarno-igrani film što tematizira šesnaestomjesečnu okupaciju grada, koji se 1919. zvao Fiume, a danas Rijeka, u organizaciji fašističkog bonvivana Gabrielea D’Annunzija. ‘Nakon svetog trojstva najvažnijih filmskih festivala na svijetu, Cannes – Venecija – Berlin, koje možemo recimo nazvati prvom A kategorijom, došla bi prva B, koju čine Rotterdam, Locarno, Toronto i Sundance. Sam Rotterdam važan je zbog toga što je to jedan od posljednjih najvećih festivala čiji natjecateljski program ne diktiraju biznis i politika, točnije prodajni agenti, poznata redateljska imena, prisutnost filmskih zvijezda ili društveno-politička moda. Bojan Stilin za tportal.

03.10.2017. (14:29)

Autentičan, političan, humorističan

Igor Bezinović – mlada nada hrvatskog filma

Ime Igor Bezinović široj je publici postalo poznato nakon što je ove godine osvojio Zlatnu arenu na Pula Film Festivalu, no on iza sebe ima mnogo upečatljivih kratkih dokumentaraca u kojima sa dozom humora prikazuje hrvatsku stvarnost. Većina radova može se vidjeti na njegovom YouTube kanalu Oksimoronko, a stvari koje ga zaintrigiraju objavljuje i na Tumblru Lavandin. Intervju sa Bezinovićem donosi Vizkultura.

29.07.2017. (13:30)

Život je dokumentarac

Bezinović: Hrvatski filmovi će za širu publiku uvijek ostajati na margini

Gledanost od strane šire publike ovisi o jeziku filma, tako da će hrvatski filmovi, nažalost, za širu publiku uvijek ostajati na margini, za razliku od filmova na engleskom, španjolskom ili francuskom, kaže Igor Bezinović, redatelj čiji je Kratki izlet nagrađen nagradom za najbolji film u Puli. U intervjuu za T-portal govori o novom projektu Mikrokazeta te kako je biti “prekarni” radnik, umjetnik. Inače, Bezinović se bavi društveno angažiranim temama, tako je snimao film Blokada o prosvjedima na Filozofskom, te Čekanje, o prosvjedu radnika Dine na Krčkom mostu.

22.07.2017. (19:30)

Trijumfirali Tomić, Grlić, Jušić...

‘Kratki izlet’ Igora Bezinovića dobio pulsku Zlatnu arenu

Veliku Zlatnu arenu 64. pulskog filmskog festivala dobio je Kratki izlet Igora Bezinovića. Nagradu za režiju osvojila je Hana Jušić (Ne gledaj mi u pijat), za scenarij su nagrađeni Rajko Grlić i Ante Tomić (Ustav Republike Hrvatske), a u glumačkoj kategoriji slavili su Negojša Glogovac (Ustav Republike Hrvatske) i Mija Petričević (Ne gledaj mi u pijat). ZG80 Igora Šeregija s ocjenom 4,32 osvojio je nagradu publike. Večernji

20.06.2017. (12:25)

Igor Bezinović osvojio je nagradu za najboljeg redatelja za ‘Kratki izlet’, a film je osvojio i nagradu žirija mladih kritičara na filmskom festivalu Andreja Tarkovskog u ruskom Ivanovu

20.06.2017. (12:16)

‘Kratki izlet’ dobio dvije nagrade na festivalu Andreja Tarkovskog

Igor Bezinović osvojio je nagradu za najboljeg redatelja za film ‘Kratki izlet’, a film je osvojio i nagradu žirija mladih kritičara na 11. izdanju Međunarodnog filmskog festivala Andreja Tarkovskog Zerkalo, koji se održao u ruskom Ivanovu od 13. do 18. lipnja.

U konkurenciji programa igranih filmova prikazano je ukupno deset naslova iz Kine, Južne Koreje, Njemačke, Izraela, Indije, Francuske, Rusije, Bugarske i Hrvatske, po izboru ruskog filmskog kritičara Andreja Plahova. nagradu za najboljeg redatelja.

Predsjednik žirija bio je meksički redatelj Amat Escalante (dobitnik nagrade za najboljeg radatelja u Cannesu 2013. i Srebrnog lava u Veneciji 2016.), a ostali članovi bili su mađarski redatelj Janos Szasz (dobitnik Europske filmske nagrade 1994.), ruska glumica Elena Koreneva, kazahstanska redateljica Žana Isabaeva i izraelska glumica Hadas Yaron (dobitnica nagrade za najbolju glumicu u Veneciji 2012.).

Festival Andreja Tarkovskog Zerkalo festival je autorskog filma, a kao posebni gosti festivala ili članovi žirija na njemu su u proteklim izdanjima sudjelovali redatelji Nuri Bilge Ceylan, Andrej Zvjagintsev, Sergej Loznica, Carlos Reygadas, Aleksandr Sokurov i mnogi drugi. Na otvaranju ovogodišnjeg izdanja festivala priznanje je uručeno Eduardu Artemjevu, autoru glazbe filmova ‘Solaris’, ‘Zrcalo’ i ‘Stalker’.

‘Kratki izlet’ je premijeru imao na 46. međunarodnom filmskom festivalu u Rotterdamu, a hrvatsku premijeru imat će u Areni na 64. Pulskom filmskom festivalu. Film je nastao u produkciji Studija Pangolin, distribuira ga Bonobostudio, a nastao je uz potporu Hrvatskog audiovizualnog centra.