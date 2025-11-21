Rijeka u kandžama pjesnika-diktatora

Igor Bezinović osvojio je nagradu za najboljeg redatelja za film ‘Kratki izlet’, a film je osvojio i nagradu žirija mladih kritičara na 11. izdanju Međunarodnog filmskog festivala Andreja Tarkovskog Zerkalo, koji se održao u ruskom Ivanovu od 13. do 18. lipnja.
U konkurenciji programa igranih filmova prikazano je ukupno deset naslova iz Kine, Južne Koreje, Njemačke, Izraela, Indije, Francuske, Rusije, Bugarske i Hrvatske, po izboru ruskog filmskog kritičara Andreja Plahova. nagradu za najboljeg redatelja.
Predsjednik žirija bio je meksički redatelj Amat Escalante (dobitnik nagrade za najboljeg radatelja u Cannesu 2013. i Srebrnog lava u Veneciji 2016.), a ostali članovi bili su mađarski redatelj Janos Szasz (dobitnik Europske filmske nagrade 1994.), ruska glumica Elena Koreneva, kazahstanska redateljica Žana Isabaeva i izraelska glumica Hadas Yaron (dobitnica nagrade za najbolju glumicu u Veneciji 2012.).
Festival Andreja Tarkovskog Zerkalo festival je autorskog filma, a kao posebni gosti festivala ili članovi žirija na njemu su u proteklim izdanjima sudjelovali redatelji Nuri Bilge Ceylan, Andrej Zvjagintsev, Sergej Loznica, Carlos Reygadas, Aleksandr Sokurov i mnogi drugi. Na otvaranju ovogodišnjeg izdanja festivala priznanje je uručeno Eduardu Artemjevu, autoru glazbe filmova ‘Solaris’, ‘Zrcalo’ i ‘Stalker’.
‘Kratki izlet’ je premijeru imao na 46. međunarodnom filmskom festivalu u Rotterdamu, a hrvatsku premijeru imat će u Areni na 64. Pulskom filmskom festivalu. Film je nastao u produkciji Studija Pangolin, distribuira ga Bonobostudio, a nastao je uz potporu Hrvatskog audiovizualnog centra.