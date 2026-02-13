Rade online, druže se online, a ručak stiže dostavom

Hikikomori sve rašireniji u Italiji: procjene govore o 200.000 izoliranih mladih - Monitor.hr
Fenomen “Hikikomori”, nekoć vezan ponajprije uz Japan, sve je prisutniji u Italija, gdje neslužbene procjene govore o oko 200.000 mladih koji se mjesecima ili godinama povlače iz društva i komuniciraju gotovo isključivo putem interneta. Službene brojke su znatno niže. Stručnjaci upozoravaju na duboke emocionalne i društvene uzroke izolacije te rastuću ovisnost o digitalnim tehnologijama i umjetnoj inteligenciji. Novi nacionalni plan za djecu i adolescente predviđa istraživanja i mjere za praćenje, prevenciju i podršku pogođenima. HRT


30.11.2015. (18:30)

Sobna bolest

Hikikomori – izolacija izazvana konstantnom uporabom računala

Tehnologija interneta i igrica razvila se u Japanu te su tamo pred više od 25 godina uočene prve smetnje vezane uz prekomjerno korištenje interneta ili igrica. Hikikomori (‘tiho povlačenje’) najpoznatiji je od sindroma koji za posljedicu imaju izolaciju djeteta ili mlađe osobe (15 do 35 godina) u sobi uz dugotrajnu ili konstantnu uporabu računala ili gadgeta. Osobe izbjegavaju kontakt sa drugim osobama, jedu u sobama, izlaze tek iznimno. Zanemaruju osobnu higijenu, zdravlje te nemaju prijatelja. U Japanu je oglašen alarm kada je ministarstvo zdravlja utvrdilo kako od hikikomori sindroma pati oko milijun osoba u mlađoj životnoj dobi. Novi list, ABC

09.07.2015. (18:40)

No place like home

Bizaran poremećaj zbog kojeg milijun Japanaca ne izlazi iz kuće

U Japanu milijun mladih ljudi boluje od poremećaja koji se naziva hikikomori. Ovi se pojedinci u jednom trenutku odlučuju povući iz društva i svoje vrijeme provoditi u svojim sobama, a njihova izolacija ponekad traje godinama. Za razliku od agorafobije, hikikomori pogađa isključivo mlade ljude. “Brinem zbog ovog jer radi se o jedan posto stanovništva. Većina ih je završila fakultete pa ovo ima i ekonomski utjecaj. Ponekad se radi o vrlo kvalitetnim fakultetima što je prilično tužno”, rekao je stručnjak za ovaj poremećaj, dr. Takahiro Kato. Index