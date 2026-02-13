Rade online, druže se online, a ručak stiže dostavom
Hikikomori sve rašireniji u Italiji: procjene govore o 200.000 izoliranih mladih
Fenomen “Hikikomori”, nekoć vezan ponajprije uz Japan, sve je prisutniji u Italija, gdje neslužbene procjene govore o oko 200.000 mladih koji se mjesecima ili godinama povlače iz društva i komuniciraju gotovo isključivo putem interneta. Službene brojke su znatno niže. Stručnjaci upozoravaju na duboke emocionalne i društvene uzroke izolacije te rastuću ovisnost o digitalnim tehnologijama i umjetnoj inteligenciji. Novi nacionalni plan za djecu i adolescente predviđa istraživanja i mjere za praćenje, prevenciju i podršku pogođenima. HRT