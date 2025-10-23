Kvadrat ili grafikon – pitanje je sad
Ulaganje u ETF-ove ili stan: što se više isplati? Postoje i nekrentinski ETF-ovi
Ulaganje u nekretninske ETF-ove sve je popularnija alternativa kupnji stanova za iznajmljivanje. Takvi fondovi omogućuju ulaganje u sektor nekretnina uz manji iznos, veću likvidnost i bez brige o održavanju. Donose pasivne prihode kroz dividende i diverzifikaciju ulaganja. S druge strane, fizička nekretnina nudi potpunu kontrolu, stabilnost i zaštitu od inflacije, ali uz visoke troškove i manju fleksibilnost. Prosječni prinos ETF-ova u zadnje tri godine kreće se od 3,7 do 14,7 %, dok su stanovi sigurniji, ali dugoročno manje profitabilni – osim kad cijene nekretnina rastu. tportal