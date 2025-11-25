Kad se ljubav miješa s malterom
Hrvaticama najseksi bauštelci, influenceri uvjerljivo zadnji
Novo istraživanje i anketa među Hrvaticama otkrili su iznenađujući poredak najseksi zanimanja. Na vrhu je bauštelac ili majstor, s najvećom razlikom u korist pozitivnih glasova. Slijedi znanstvenik, a potom liječnik, dok je IT-evac četvrti s podijeljenim mišljenjima. Glazbenik je peti, ali s više negativnih nego pozitivnih ocjena. Najlošije su prošli influenceri, koji su uvjerljivo na dnu liste privlačnosti. Index