Kad se ljubav miješa s malterom

Severina je išla u gimnaziju i paralelno s njom u glazbenu školu. Jacques Houdek završio je srednju frizersku školu, Luka Nižetić gimnaziju, Tony Cetinski završio je Turističko-hotelijersku školu, Mišo Kovač je tapetar, a Nina Badrić srednju završila dopisno, Damir Urban je išao u tehničku srednju, Miroslav Škoro je išao u Višu građevinsku školu, Boris Novković školovao se u Centru za kulturu i umjetnost. Jelena Rozga išla je u Srednju baletnu školu, Livaja je trgovac, Modrić ugostitelj, a Gvardiol je završio Školu za cestovni promet. Janica Kostelić upisala je srednju trgovačku školu, Aleksandar Stanković završio je Centar za upravu i pravosuđe, kao i Zoran Milanović, a Ana Brdarić Boljat Prvu gimnaziju. Premijer Andrej Plenković pohađao je Obrazovni centar za jezike. Prvu tehničku školu Tesla, gdje se izučavao za strojarskog tehničara, pohađao je Joško Lokas, dok je njegov kolega Tarik Filipović išao u gimnaziju… Index