Danas (13:00)

Kad se ljubav miješa s malterom

Hrvaticama najseksi bauštelci, influenceri uvjerljivo zadnji

Novo istraživanje i anketa među Hrvaticama otkrili su iznenađujući poredak najseksi zanimanja. Na vrhu je bauštelac ili majstor, s najvećom razlikom u korist pozitivnih glasova. Slijedi znanstvenik, a potom liječnik, dok je IT-evac četvrti s podijeljenim mišljenjima. Glazbenik je peti, ali s više negativnih nego pozitivnih ocjena. Najlošije su prošli influenceri, koji su uvjerljivo na dnu liste privlačnosti. Index


23.09. (16:00)

Oni što iskaču iz paštete, inkasatori i nužna zla na šalterima

Najomraženija zanimanja: političari, influenceri, fotoreporteri, life coachevi…

Na Redditu se povela rasprava o univerzalno omraženim zanimanjima, a popis je poduži. Prema Ipsosovu istraživanju, političarima i influencerima vjeruje tek 15 % ljudi, dok su na meti i lobisti, paparazzi, “TikTok mame”, životni treneri i agenti za nekretnine. Na crnoj listi našli su se i utjerivači dugova, osiguravatelji, privatne bolnice, pa čak i pogrebnici. Korisnici su izdvojili i telemarketere, prodavače u MLM shemama (mrežni marketing), preprodavače karata, odvjetnike i kontrolore parkinga – sve redom profesije koje izazivaju kolektivno podizanje obrva. Index

15.08. (18:00)

Kad mikrofon zamijeni škare, a golmanske rukavice fiskalnu blagajnu

Poznati Hrvati i zanimanja koja su im skoro “umaknula” – od tapetara do građevinara i stručnjaka za promet

Severina je išla u gimnaziju i paralelno s njom u glazbenu školu. Jacques Houdek završio je srednju frizersku školu, Luka Nižetić gimnaziju, Tony Cetinski završio je Turističko-hotelijersku školu, Mišo Kovač je tapetar, a Nina Badrić srednju završila dopisno, Damir Urban je išao u tehničku srednju, Miroslav Škoro je išao u Višu građevinsku školu, Boris Novković školovao se u Centru za kulturu i umjetnost. Jelena Rozga išla je u Srednju baletnu školu, Livaja je trgovac, Modrić ugostitelj, a Gvardiol je završio Školu za cestovni promet. Janica Kostelić upisala je srednju trgovačku školu, Aleksandar Stanković završio je Centar za upravu i pravosuđe, kao i Zoran Milanović, a Ana Brdarić Boljat Prvu gimnaziju. Premijer Andrej Plenković pohađao je Obrazovni centar za jezike. Prvu tehničku školu Tesla, gdje se izučavao za strojarskog tehničara, pohađao je Joško Lokas, dok je njegov kolega Tarik Filipović išao u gimnaziju… Index

08.02.2023. (21:00)

Chatbot je možda moćniji nego što smo to mogli zamisliti

Stručnjaci kažu da bi nas ChatGPT mogao zamijeniti u ovih deset zanimanja

Posao od kuće za žene - 5 sjajnih prilika u 2023.

Business Insider razgovarao je sa stručnjacima i proveo istraživanje kako bi sastavio popis poslova koji su pod najvećim rizikom da ih zamijeni umjetna inteligencija (AI).

  • Tehnički poslovi (koderi, računalni programeri, softverski inženjeri, analitičari podataka)
  • Medijski poslovi (reklamiranje, kreiranje sadržaja, pisanje, novinarstvo)
  • Poslovi u pravnoj industriji (pravnici, pravni pomoćnici)
  • Analitičari i istraživači tržišta
  • Učitelji
  • Financijski poslovi (financijski analitičari, osobni financijski savjetnici). Tportal
18.09.2021. (21:00)

Vrli novi poslovi

Koja će zanimanja dominirati u idućem desetljeću, a koja će u potpunosti nestati

Neka zanimanja vjerojatno nikad neće nestati, poput policajaca, vatrogasaca, doktora i slično, ali će zato mnoga pretežito administrativna ili skladišna u potpunosti nestati. Devet od 20 najbrže rastućih poslova nalazi se u zdravstvu ili srodnim područjima, a uz medicinske sestre, najbržu stopu rasta imaju servisni tehničari vjetroturbina i instalateri solarnih fotonaponskih jedinica. Očekuje se i veliki rast poslova vezanih uz računala i matematiku, IT sigurnost i razvoj softvera. Što se tiče zanimanja koja nestaju, najčešći razlog bit će vezan uz automatizaciju. Tehnološki napredak smanjit će potrebu za administrativnim poslovima, daktilografijom i sličnim radnim mjestima. No, ono što će se najviše cijeniti jest znanje uz cjeloživotno obrazovanje. Lider

11.07.2021. (21:00)

Je li vrijeme za prekvalifikaciju?

Nova vremena, novi zeleni poslovi za bolju budućnost

Utjecaj klimatskih promjena već se osjeća s porastom ekstremnih vremenskih događaja i najtoplijih dana ikad zabilježenih. Sa svim problemima koji se pojavljuju na planetu i u našim životima, više nego ikada su potrebni ljudi koji će ponuditi inovativna i održiva rješenja. Green.hr donosi popis novih “zelenih” zanimanja koje će u skoroj budućnosti postati i više nego potrebne:

  • Glavni službenik za održivost – korporativni vođa u naporima poduzeća za zaštitu okoliša
  • Inženjer zaštite okoliša
  • Hidrolog – proučava dostupnost i kvalitetu vode
  • Urbani poljoprivrednik – on stvara ili koristi postojeći zeleni prostor na praznim parcelama, ali i podrumima, krovovima i drugim prostorima u urbanoj sredini
  • Zeleni dizajner – slično kao i običan dizajner, samo što koristi eco-friendly materijale
  • Zeleni arhitekt i građevinar – nešto kao obični arhitekt i građevinar, samo u spoju s inženjerstvom zaštite okoliša
  • Savjetnik za održivost – slično kao inženjer, koji stupanj niže, ali s određenim (dobrodošlim) praktičnim znanjem
23.01.2018. (08:05)

I sretniji je nego ikad

Uspješni programer dao otkaz kako bi postao potkivač konja

Nenad Dijanović nekad je za život zarađivao kao inženjer, imao je dobru plaću, ali je bio deprimiran i svadljiv. Prije 10 godina, kada je imao 45 godina, odlučio je promijeniti profesiju nakon što je saznao da nedostaje potkivača konja. Otišao je u Ameriku na školovanje i sada radi s konjima. “Zašto sam ja sretan? Pogledajte vi, pogledajte vi … Pa, ‘ko ne bi bio sretan!?”, kaže Dijanović. Jutarnji

03.01.2017. (20:55)

Školovanje za posao, ne za burzu

HZZ: Hrvatskoj treba više zidara i zdravstvenih radnika

Hrvatski zavod za zapošljavanje u Brodsko-posavskoj županiji predlaže povećanje broja upisanih i stipendiranih učenika u smjerovima zavarivač, bravar, monter, vozač motornih vozila, zidar, tesar, ličilac, stolar, soboslikar, keramičar, armirač, konobar, mesar, pekar, kuhar, automehaničar, zubotehničar i farmaceutski tehničar. U Osječko-baranjskoj županiji potrebno je povećati broj upisanih učenika u obrazovnim programima zidar, tesar, armirač, vozač motornih vozila, bravar, limar, stolar, dimnjačar, strojobravar, medicinska sestra i tehničar opće njege. Seebiz

24.06.2016. (07:07)

Manje unosne karijere

Što bi hrvatski reprezentativci bili da nisu nogometaši?

UEFA je istražila što bi hrvatski nogometaši bili da nisu nogometaši. Luka Modrić, Vedran Ćorluka, Lovre Kalinić i Duje Čop završili su ugostiteljsku školu. Mario Mandžukić završio je školu za keramičara-oblagača jer mu je ta škola bila najbliže kući, dok je Darijo Srna završio elektrotehničku školu. Ivan Rakitić je završio građevinsku školu, a Šime Vrsaljko mogao je postati vozač kamiona. UEFA podsjeća i kako je Ante Čačić “uspješno popravljao televizore i radija u svom RTV servisu u centru Zagreba. Index, UEFA