Oni što iskaču iz paštete, inkasatori i nužna zla na šalterima
Najomraženija zanimanja: političari, influenceri, fotoreporteri, life coachevi…
Na Redditu se povela rasprava o univerzalno omraženim zanimanjima, a popis je poduži. Prema Ipsosovu istraživanju, političarima i influencerima vjeruje tek 15 % ljudi, dok su na meti i lobisti, paparazzi, “TikTok mame”, životni treneri i agenti za nekretnine. Na crnoj listi našli su se i utjerivači dugova, osiguravatelji, privatne bolnice, pa čak i pogrebnici. Korisnici su izdvojili i telemarketere, prodavače u MLM shemama (mrežni marketing), preprodavače karata, odvjetnike i kontrolore parkinga – sve redom profesije koje izazivaju kolektivno podizanje obrva. Index