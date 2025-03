Had them in the first half, not gonna lie

Ali nije išlo skroz glatko. Prva polufinalna utakmica SP-a, ogled između Hrvatske i Francuske, odigran je u Areni Zagreb, a drugi finalist bit će poznat sutra nakon susreta Danske i Portugala. Hrvatska je na poluvremenu imala ogromnu prednost od 18:11. U nastavku su Francuzi uspjeli nešto smanjiti razliku, no izabranici Dagura Sigurðssona su je vraćali. U zadnjim minutama naši su zaradila čak dva isključenja, no isto se dogodilo i Francuzima. Hrvatska do kraja utakmice ima igrača više, u predzadnjoj minuti Hrvatska ponovno dolazi na +4, a Kuzmanović brani. Na kraju rezultat 31:28 Forum