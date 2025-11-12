Ljubav, improvizacija i minus na računu
Hrvatska jazz scena između strasti i preživljavanja
Drugi dio serije feljtona Zorana Stajčića o hrvatskoj jazz i impro sceni donosi priče desetak ključnih aktera — od Elvisa Stanića i Dražena Kokanovića do Helene Hraščanec i Matea Škugora — koji su jazz pretvorili u životnu misiju. Unatoč skromnoj institucionalnoj podršci i čestim financijskim minusima, njihov entuzijazam ne posustaje. Od Liburnije i Šibenika do Koprivnice i Dubrovnika, svi ističu jazz kao prostor slobode, zajedništva i istraživanja. Za njih, jazz nije samo glazba, nego način života — i dokaz da se strast ne da subvencionirati. Ravno do dna