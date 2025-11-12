Hrvatska jazz scena između strasti i preživljavanja - Monitor.hr
Danas (17:00)

Ljubav, improvizacija i minus na računu

Hrvatska jazz scena između strasti i preživljavanja

Drugi dio serije feljtona Zorana Stajčića o hrvatskoj jazz i impro sceni donosi priče desetak ključnih aktera — od Elvisa Stanića i Dražena Kokanovića do Helene Hraščanec i Matea Škugora — koji su jazz pretvorili u životnu misiju. Unatoč skromnoj institucionalnoj podršci i čestim financijskim minusima, njihov entuzijazam ne posustaje. Od Liburnije i Šibenika do Koprivnice i Dubrovnika, svi ističu jazz kao prostor slobode, zajedništva i istraživanja. Za njih, jazz nije samo glazba, nego način života — i dokaz da se strast ne da subvencionirati. Ravno do dna


Slične vijesti

Prekjučer (20:00)

Sasvim sigurna i u jazz vodama

Otvorenje NO Jazz Festivala: Vesna Pisarović i Poravna zapalili Močvaru

Zagrebački klub Močvara u nedjelju je postao epicentar vrhunske glazbene atmosfere povodom otvaranja 12. izdanja NO Jazz festivala, koji je započeo nastupom Vesne Pisarović (47) i njezina umjetničkog projekta Poravna, koji kombinira napjeve iz bogate tradicije bosanskoga sevdaha s avangardnim jazz aranžmanima benda sa zadivljujućom postavom. Premda lakim notama iz prošlosti još lako dopire do širokih masa, ona se već godinama posvećuje i ozbiljnoj karijeri u jazzu i srodnim pravcima. I nije tu u pitanju neka konfekcijska priča ili bilo što dvojbenog karaktera. To su projekti visoke kvalitete u kojima Pisarović pokazuje pozamašnu razinu svog pjevačkog talenta, a s njom sviraju neka od najslavnijih imena onoga što bi se moglo nazvati svjetskom scenom alternativnog jazza. Ivan Laić za Ravno do dna. Piše i Net

01.11. (21:00)

Jazz se više ne druži sam sa sobom

NO Jazz Festival 2025 u znaku domaćih izvođača: Publika ne samo da je željna jazza, već su i stasale nove generacije

Prije 25-30 godina jazz u Hrvatskoj bio je svijet za sebe te da je imao vrlo malo dodira s ostalim glazbenim pojavama na našoj sceni, pogotovo onima neakademskima. Danas, na sreću, tomu više nije tako jer već dulje od 10 godina na našoj sceni svjedočimo brojnim sjajnim suradnjama i eksperimentima koji nedvojbeno jesu jazz, ali koji uvelike probijaju granice raznih žanrova, poput rocka ili elektroničke glazbe. NO Jazz i jest nastao na ideji promicanja žanrovske slobode i otvorenosti s posebnim naglaskom na jazz i improvizaciju, tako da su aktualna zbivanja kod nas, pa i šire u regiji, potvrda da smo pri pokretanju ovog festivala razmišljali na ispravan način. Mate Škugor uoči NO Jazz Festivala (Peti kupe i Močvara, od 9. do 15. studenog) za tportal

24.09. (09:00)

Kad vinil susretne saksofon – Zagreb dobiva klupski šušur u Tvornici

JazzHR slavi 35. rođendan uz nove ideje i stari šarm

Najdugovječniji hrvatski jazz festival JazzHR ove jeseni obilježava 35. izdanje u Tvornici kulture, pod umjetničkim vodstvom Borne Šercara. Program spaja afirmirane i mlade glazbenike, naglašava domaće autore i donosi novosti poput DJ vinyl sessiona koji produžuju atmosferu koncerata. Šercar ističe važnost povezivanja generacija, podršku autorskim projektima te potrebu za većim brojem jazz klubova u Hrvatskoj. Festival tako postaje platforma za razmjenu iskustava, eksperiment i reinterpretaciju tradicije u suvremenom jazz kontekstu. Od od 22. do 24. rujna (dakle, još danas)… tportal

29.08. (12:00)

Možda neće napuniti Hipodrom, ali će okupiti one ljude koji znaju po što su došli

Stajčić: Jazz se daleko više izvodi u Hrvatskoj nego što se tome pridaje medijski značaj

Istraživanje iz 2023. pokazuje da jazz u Hrvatskoj sluša 7,2% populacije, smjestivši se između punka i soula, unatoč minimalnom broju jazz klubova. Ipak, zemlja broji više od četrdeset jazz festivala godišnje, od Zagreba do Štrigove, često decentralizirano i spontano. Jazz tako postaje važan kulturni adut lokalnih sredina, jačajući turistički i kulturni identitet bez formalne strategije. Festivalima poput Ponta Lopud i Rab Jazz Festival, smještenim u kasno ljeto, publika se podsjeća da jazz u Hrvatskoj opstaje i cvjeta unatoč skromnoj infrastrukturi. Zoran Stajčić za Ravno do dna

21.06. (20:00)

And all that jazz

Fest Jazza u Koprivnici: Veliki festival do kojeg se došlo malim koracima

Kajkavskim govornicima je jasno da je u samom nazivu “fest” skrivena riječ “puno”, a toliko jazza se i očekuje na otvorenom u gradu na sjeveru Hrvatske i ove godine. Isječak je otprije dvije godine, a za ovu godinu su već najavljeni Zdenka Kovačiček i Chui, Denis Razz Adjustable Group feat. Lovro Mirth i EuroCubans. Sve je u dva dana, i to 4. i 5. srpnja u centru grada, po drugi put na novouređenom trgu (prošle godine je preseljeno u zatvoreni prostor jer je u tijeku bilo Europsko prvenstvo u nogometu). Facebook event

15.06. (21:00)

Čovjek od noćnog života, sporta i kulture

Dnevna soba – Sav taj jazz, oliti Kokanović vs Kosanović

Dražen Kokanović je nakon Gjure, popularni noćni klub, par godina vidio tvrtku Ghetaldus koja je tada financirala izdavanje knjiga novih autora, pa su tamo prva djela objavljivali Robert Perišić i Damir Karakaš. Godine 2005. Kokanović pokreće Zagreb Jazz Festival i time doveo vrhunski jazz u Zagreb. Ispričao je za Dnevnu sobu kako je na brdoviti Balkan uspio dovesti mnoge od najvažnijih jazz muzičara današnjice i mnoge druge tajne iz svoje prošlosti klinca koji je sanjao da postane nogometaš, pa je onda došao u Zagreb i upisao pravo, nakon čega je te davne 1979., zakoračio i u noćni život Zagreba.

09.06. (18:00)

Ljetno jazz osvježenje

Maja Rivić – Drugo sunce: Prvijenac buduće jazz dive

Maja Rivić nam je poznata iz mnogih grupa (između ostalog iz Žive vode i Mimike Orchestra), a nakon mnogih drugih projekata, konačno se okuražila objaviti album i pod svojim imenom. Album se zove “Drugo sunce”, a objavljen je pred koji tjedan. Maja isporučuje cijeli niz poprilično neuobičajenih i uvrnutih glazbenih i vokalnih ideja kojim dokazuju da je jedna od zanimljivijih izvođačica, iako ova glazba nije za svačije uho. Muzika

09.06. (15:00)

Nebo je dobilo svog pijanista

Matija Dedić nije bio samo nasljednik glazbene dinastije već i inovator koji je obogatio hrvatski jazz novim idejama i pristupima

Budući da je dijete jednog od umjetnički najplodnijih autora ovih prostora, nije iznenađenje da je od samih početaka karijere pokazivao snažnu skladateljsku crtu i želju da ne bude samo interpretator, već i stvaratelj glazbe. Brojne nagrade Porin, najprestižnije hrvatske glazbene nagrade, svjedoče o iznimnom statusu koji Matija Dedić uživa u domaćoj glazbenoj industriji. Osvojio je čak 25 Porina tijekom svoje karijere. Matija Dedić nije prepoznat samo kao virtuozni pijanist, već i kao vrstan skladatelj, aranžer i producent. Kroz godine predanog rada, Matija Dedić ostavio je neizbrisiv trag u hrvatskoj jazz glazbi. Njegova karijera nije samo niz osobnih postignuća, već i značajan doprinos vitalnosti i vidljivosti cjelokupne hrvatske jazz scene. Kao “jedan od najpoznatijih hrvatskih jazz-glazbenika”, postao je referentna točka. Hrvoje Marjanović za Index.

07.05. (14:00)

Sedam veličanstvenih i jedna truba emocija

JazzHR festival vraća se s glasovima koji nadilaze granice

Proljetna edicija JazzHR festivala održat će se od 14. do 16. svibnja u zagrebačkoj Tvornici kulture, donoseći sedam nastupa vrhunskih jazz umjetnica. Među izvođačicama su Thana Alexa, Mirna Bogdanović, Maja Rivić, Nina Strnad i Štěpánka Balcarová, a program uključuje i Obradovic-Tixier Duo te mađarsku glazbenicu Rózu Hárs. Festival pod vodstvom Lane Janjanin slavi raznolikost, improvizaciju i suvremeni jazz izričaj, a early bird ulaznice dostupne su putem Entria. tportal

17.01. (08:47)

Jazz za početnike: Albumi s kojima je najbolje krenuti