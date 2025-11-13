Swing za gen Z – kad improvizacija postane lifestyle
Jazz publika u Hrvatskoj: između tradicije i nove generacije
Jazz scena u Hrvatskoj u posljednjih 25 godina doživjela je znatnu transformaciju – od elitne, starije publike do sve veće prisutnosti mlađih generacija. Dok su krajem 1990-ih jazz koncerti privlačili uglavnom publiku 50+, danas su milenijalci i Z-generacija sve aktivniji, osobito na modernijim impro i crossover scenama. Klubovi i festivali od Zagreba do Štrigove i Lopuda nastoje jazz približiti mladima kroz besplatne ulaznice, edukaciju i inovativne lokacije. Unatoč izazovima financiranja i medijske vidljivosti, entuzijazam organizatora i publike održava jazz živim i raznolikim. Treći dio feljtona o jazzu Zorana Stajčića za Ravno do dna.