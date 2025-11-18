Promotori jazza u Hrvatskoj: entuzijazam umjesto agencija - Monitor.hr
Danas (19:00)

Ako želiš da se svira, moraš i organizirati

Promotori jazza u Hrvatskoj: entuzijazam umjesto agencija

Hrvatska jazz scena živi zahvaljujući entuzijazmu glazbenika i organizatora jer specijaliziranih promotorskih agencija za jazz i improvizaciju gotovo nema. Festivalima poput Jazz u vinogradu i Zagreb Jazz Festivalu ključni su osobni kontakti, dok profesionalna infrastruktura i „outsourcing“ ostaju rijetki. Iako domaća scena nije velika, publika je zainteresirana, a pojedini glazbenici i organizatori kontinuirano njeguju kreativnost, suradnju i promociju, često prevladavajući ograničenja vlastitim trudom i strastvenim angažmanom. Više u posljednjem nastavku serije članaka o jazzu by Zoran Stajčić za Ravno do dna.


Maja Rivić nam je poznata iz mnogih grupa (između ostalog iz Žive vode i Mimike Orchestra), a nakon mnogih drugih projekata, konačno se okuražila objaviti album i pod svojim imenom. Album se zove “Drugo sunce”, a objavljen je pred koji tjedan. Maja isporučuje cijeli niz poprilično neuobičajenih i uvrnutih glazbenih i vokalnih ideja kojim dokazuju da je jedna od zanimljivijih izvođačica, iako ova glazba nije za svačije uho. Muzika