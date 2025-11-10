Sasvim sigurna i u jazz vodama

Kako je moguće da glavni grad Hrvatske danas nema niti jedan jazz klub u kojem bi mogli jazz muzičari svakodnevno zalaziti? Novi meeting point ljubitelja jazza. Klub u kojem bi Kokanović, koji i dalje uporno dovodi najveća imena sa svjetske jazz scene putem Zagreb Jazz festivala kao i jazz festivala Backstage Live Pula mogao kontinuirano dovoditi i dalje vrhunske jazz muzičare. Klub u kojem ćete uvijek uhvatiti predstavljanje nekog novog jazz izdanja. Ili pak povesti svog prijatelja koji vas je prvi put posjetio u Zagrebu a znate da voli jazz. Jasno je da živimo u kapitalizmu, tržište je otvoreno i da su sve opcije moguće, te da nema prepreke da se neki ugostitelj sklon jazzu (ukoliko postoje takvi) uhvati u koštac s vođenjem jednog takvog kluba u kojem su cijene umjerene (nije lako živjeti od jazza) a ponuda pića odlična. Muzičari nisu ugostitelji, niti menadžeri, a jazz muzičari još manje, no sigurno negdje postoji netko. Dubravko Jagatić za Muziku