Sasvim sigurna i u jazz vodama
Otvorenje NO Jazz Festivala: Vesna Pisarović i Poravna zapalili Močvaru
Zagrebački klub Močvara u nedjelju je postao epicentar vrhunske glazbene atmosfere povodom otvaranja 12. izdanja NO Jazz festivala, koji je započeo nastupom Vesne Pisarović (47) i njezina umjetničkog projekta Poravna, koji kombinira napjeve iz bogate tradicije bosanskoga sevdaha s avangardnim jazz aranžmanima benda sa zadivljujućom postavom. Premda lakim notama iz prošlosti još lako dopire do širokih masa, ona se već godinama posvećuje i ozbiljnoj karijeri u jazzu i srodnim pravcima. I nije tu u pitanju neka konfekcijska priča ili bilo što dvojbenog karaktera. To su projekti visoke kvalitete u kojima Pisarović pokazuje pozamašnu razinu svog pjevačkog talenta, a s njom sviraju neka od najslavnijih imena onoga što bi se moglo nazvati svjetskom scenom alternativnog jazza. Ivan Laić za Ravno do dna. Piše i Net