Hrvatska na vrhu Mediterana po ocjenama, ali nam Grčka i dalje "krade" goste - Monitor.hr
Danas (11:00)

Tamo im daju više za manje

Hrvatska na vrhu Mediterana po ocjenama, ali nam Grčka i dalje “krade” goste

Opsežna analiza 1,6 milijuna recenzija pokazuje da Hrvatska ima najvišu prosječnu ocjenu među pet mediteranskih zemalja, ali to duguje blagonaklonijim gostima (Mađari, Poljaci). U izravnoj usporedbi istih nacija, Grčka uvjerljivo vodi jer nudi bolji doživljaj usluge. Hrvati briljiraju u čistoći i poštenju, a lošije stoje s opremom (klima, Wi-Fi) i osjećajem visoke cijene – posebno na rivama i plažama. Ipak, naši su problemi tehnički i rješivi: Makarska je druga na Mediteranu, što dokazuje da je ključ u dobrom upravljanju iskustvom. Index


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Sunce, more, otoci i pokoji klub

Gdje se mladi turisti kod nas mogu zabaviti? Dok većina traži adrenalin, neki samo žele dobar provod s prijateljima – nije važno gdje

Među mladim turistima postoje dva zamjetljiva različita trenda: putuje se radi istraživanja novih destinacija, u tom slučaju u manjim skupinama ili sami, te radi zabave. Oni koji traže zabavu ograničeni su na nekoliko destinacija. Najpopularnije party okupljalište je svakako Zrće, dok se u nekim drugim mjestima, poput Zadra, neće baš veselo dočekivati jutro. Važan obol ponudi, barem za domaću mladež, daju i ljetne fešte. Za razliku od Zadra, Šibenik je stekao status destinacije za one željne glazbenih poslastica, pa nije rijetko da se u Krešimirov grad stiže upravo radi koncerata. Danas mladi traže doživljaj, to neko iskustvo koje će ponijeti sa sobom doma. Preko dana su to većinom adrenalinski sportovi ili samo uživanje u moru i u ovom lijepom pogledu. Navečer, kad se valovi utišaju, onda se pojača muzika – kaže djelatnica u marketingu koncesionara plaže. HRT