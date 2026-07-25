Tamo im daju više za manje
Hrvatska na vrhu Mediterana po ocjenama, ali nam Grčka i dalje “krade” goste
Opsežna analiza 1,6 milijuna recenzija pokazuje da Hrvatska ima najvišu prosječnu ocjenu među pet mediteranskih zemalja, ali to duguje blagonaklonijim gostima (Mađari, Poljaci). U izravnoj usporedbi istih nacija, Grčka uvjerljivo vodi jer nudi bolji doživljaj usluge. Hrvati briljiraju u čistoći i poštenju, a lošije stoje s opremom (klima, Wi-Fi) i osjećajem visoke cijene – posebno na rivama i plažama. Ipak, naši su problemi tehnički i rješivi: Makarska je druga na Mediteranu, što dokazuje da je ključ u dobrom upravljanju iskustvom. Index