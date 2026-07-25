Tamo im daju više za manje

Među mladim turistima postoje dva zamjetljiva različita trenda: putuje se radi istraživanja novih destinacija, u tom slučaju u manjim skupinama ili sami, te radi zabave. Oni koji traže zabavu ograničeni su na nekoliko destinacija. Najpopularnije party okupljalište je svakako Zrće, dok se u nekim drugim mjestima, poput Zadra, neće baš veselo dočekivati jutro. Važan obol ponudi, barem za domaću mladež, daju i ljetne fešte. Za razliku od Zadra, Šibenik je stekao status destinacije za one željne glazbenih poslastica, pa nije rijetko da se u Krešimirov grad stiže upravo radi koncerata. Danas mladi traže doživljaj, to neko iskustvo koje će ponijeti sa sobom doma. Preko dana su to većinom adrenalinski sportovi ili samo uživanje u moru i u ovom lijepom pogledu. Navečer, kad se valovi utišaju, onda se pojača muzika – kaže djelatnica u marketingu koncesionara plaže. HRT