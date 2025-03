Potomu, potomu što mi piloti...

Nakon što je nedavno otkriveno da stvarna cijena nabave aviona Rafale neće biti 999 milijuna eura (oko 7,5 milijardi kuna), kako je premijer Andrej Plenković najavio u svibnju ove godine, nego oko 1,2 milijarde eura, odnosno oko 8,7 milijardi kuna, sada je vojni portal Obris otkrio da ni to nije konačna cijena koju će Hrvatska platiti u ovom poslu. Novi porast opravdan je dodatnim troškovima i iznosi oko 220 milijuna kuna. Iznos sam po sebi ne mora biti sporan, jer se može očekivati da će biti troškova za dnevnice, putovanja i slično, no problem je što se sve to, i indeksacija i PDV i ovi troškovi, znalo i u svibnju, pa je trebalo transparentnije prezentirati javnosti i naglasiti da biti dodatnih troškova, kako se ne bi u javnosti stekao pogrešan dojam. T-portal…