Danas (12:00)

Ma bio on suh ko komarac... kakav je, takav je, ščepaj ga, ne daj ga...

Idealno muško tijelo? Studija kaže: ni mišićavi ni mršavi, nego – prosječni

Novo istraživanje Kineske akademije znanosti pokazalo je da žene najprivlačnijim smatraju muško tijelo koje nije ni pretjerano mišićavo ni debelo, nego umjereno – često s malim trbuhom. Idealni BMI, prema studiji provedenoj u Kini, Litvi i Velikoj Britaniji, kreće se između 23 i 27. Istraživači smatraju da takva tjelesna građa može signalizirati snagu, stabilnost i pouzdanost, što se evolucijski povezuje s poželjnim partnerom. Iako ovo ide u prilog muškarcima s pokojim kilogramom viška, istraživanja pokazuju da su standardi za ženska tijela i dalje znatno stroži. N1


Nerealni standardi ljepote i poneki kompleks

Studija je angažirala 11 žena i osam muškaraca u 19 zemalja da sliku fotografa iz New Yorka urede u Photoshopu kako bi prikazali verziju privlačnog muškarca iz svoje zemlje. Pojavila su se tri tipa idealnog muškog tijela: snažni, vitki i mišićavi. Snažni muškarac je idealan tip u: Egiptu, Nigeriji, Rusiji, Srbiji, Južnoj Africi, Americi i Venezueli. Mršaviji tip je idealan u: Kini, Hrvatskoj, Makedoniji, Filipinima i Ujedinjenom Kraljevstvu. Muškarac s definiranim trbušnjacima idealan je u: Egiptu, Makedoniji, Filipinima, Rusiji, Južnoafričkoj Republici, SAD-u i Venezueli. Istraživači se nadaju da će gledanje ovih slika pomoći ljudima svih spolova da preispitaju svoje percepcije o tome što znači imati “savršeno” tijelo, steknu zdrave navike i više samopouzdanja. 24sata