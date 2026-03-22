Ma bio on suh ko komarac... kakav je, takav je, ščepaj ga, ne daj ga...
Idealno muško tijelo? Studija kaže: ni mišićavi ni mršavi, nego – prosječni
Novo istraživanje Kineske akademije znanosti pokazalo je da žene najprivlačnijim smatraju muško tijelo koje nije ni pretjerano mišićavo ni debelo, nego umjereno – često s malim trbuhom. Idealni BMI, prema studiji provedenoj u Kini, Litvi i Velikoj Britaniji, kreće se između 23 i 27. Istraživači smatraju da takva tjelesna građa može signalizirati snagu, stabilnost i pouzdanost, što se evolucijski povezuje s poželjnim partnerom. Iako ovo ide u prilog muškarcima s pokojim kilogramom viška, istraživanja pokazuju da su standardi za ženska tijela i dalje znatno stroži. N1