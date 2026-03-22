Ma bio on suh ko komarac... kakav je, takav je, ščepaj ga, ne daj ga...

Studija je angažirala 11 žena i osam muškaraca u 19 zemalja da sliku fotografa iz New Yorka urede u Photoshopu kako bi prikazali verziju privlačnog muškarca iz svoje zemlje. Pojavila su se tri tipa idealnog muškog tijela: snažni, vitki i mišićavi. Snažni muškarac je idealan tip u: Egiptu, Nigeriji, Rusiji, Srbiji, Južnoj Africi, Americi i Venezueli. Mršaviji tip je idealan u: Kini, Hrvatskoj, Makedoniji, Filipinima i Ujedinjenom Kraljevstvu. Muškarac s definiranim trbušnjacima idealan je u: Egiptu, Makedoniji, Filipinima, Rusiji, Južnoafričkoj Republici, SAD-u i Venezueli. Istraživači se nadaju da će gledanje ovih slika pomoći ljudima svih spolova da preispitaju svoje percepcije o tome što znači imati “savršeno” tijelo, steknu zdrave navike i više samopouzdanja. 24sata