Kad država shvati da građani ne vole Excel – pa im ponudi financijsku omotnicu
Investicijski računi: Novi pokušaj oživljavanja domaćeg tržišta kapitala
Strategija razvoja tržišta kapitala predviđa uvođenje investicijskih računa s poreznim pogodnostima kako bi se povećala likvidnost Zagrebačke burze i privukli mali ulagači. Trenutni sustav obeshrabruje građane zbog složenog obračuna poreza i visokih davanja. Kao uzor se ističe finski model, koji omogućuje trgovanje bez trenutnog oporezivanja i naplatu poreza tek pri povlačenju dobiti. Slične modele nedavno su uveli Slovenija, Belgija i Švicarska. Hrvatska radna skupina priprema prijedlog do kraja 2025., a prvi investicijski računi očekuju se krajem 2026. tportal