Kad država shvati da građani ne vole Excel – pa im ponudi financijsku omotnicu

Sandra Ferenčak, dugogodišnja menadžerica u velikoj domaćoj kompaniji, koja je zadnjih godina postala poznata kao autorica bloga MyTetka komentira ulagačke prilike u Hrvatskoj. Sama ih je dobro iskoristila i na pragu je odlaska iz korporativnog svijeta, nakon što se više od 20 godina bavila financijama te projektnim upravljanjem. Kaže da nekretnine nisu nužno najbolja prilika za investiranje, iako su bolje od štednje u bankama i narodnim obveznicama. Za nas, male investitore, postoje opcije ulaganja koje donose solidnu zaradu uz umjeren rizik, a takve i sama godinama prakticiram. To su ulaganja u ETF-ove (exchange-traded- funds), odnosno, fondove koji ulažu u ‘košaricu’ najboljih svjetskih kompanija. Financijska pismenost kod nas je veća nego prije, iako su ljudi i dalje ili prekonzervativni ili misle da se mogu brzo obogatiti. Tetka ima tek 50 godina i već je stekla uvjete da ne mora raditi, konkretno, u korporativnom okruženju da se može više posvetiti sebi i svojim hobijima. Forbes