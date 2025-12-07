Kad 1% godišnje može pojesti 18.000 € - tko kaže da sitnice ne štete?
Kako naknade jedu vaš prinos: ulaganje bez boli
Visina troškova ključna je u investiranju: čak i male razlike u naknadama značajno umanjuju dugoročne prinose. Samostalno ulaganje godišnje troškove drži oko 0,5%, digitalne platforme do 1,5%, dok aktivno upravljanje može dosegnuti 2–3% plus dodatne naknade. Promotivne godine bez naknade mogu donijeti stotine eura uštede. Porez na kapitalnu dobit u Hrvatskoj oslobađa dobit nakon dvije godine. Kombinacija niskih troškova i porezne discipline ključno je za maksimiziranje neto prinosa. Lider