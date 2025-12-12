Tko ne voli rollercoaster, nek ostane na zemlji
Pad tržišta kriptovaluta otvara vrata dugoročnim investitorima
Tržište kriptovaluta, koje je trenutno u padu, izgubilo je preko 600 milijardi dolara u zadnja dva mjeseca zbog makroekonomske neizvjesnosti, Trumpovih carina, niže likvidnosti i regulacija poput EU MiCA-e. Stručnjaci kažu da je pad duboka, ali zdrava korekcija unutar dužeg ciklusa, dok se pravila kriptotržišta približavaju klasičnim burzama. Dugoročni ulagači vide ovo kao priliku, dok je kratkoročno trgovanje rizično. Stabilni oporavak očekuje se iduće godine, iako nesigurni globalni uvjeti mogu izazvati nastavak volatilnosti. Lider