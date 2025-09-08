Nisu to katedrale, više šatori – ali publika navali
Iskustveni muzeji prodaju zabavu, ali klasični moraju prodati smisao
U Zagrebu i drugim gradovima niču muzeji smijeha, iluzija, mamurluka ili selfija, koji privlače publiku iskustvom, a ne baštinom. Povjesničari umjetnosti Feđa Gavrilović i Nevenka Šarčević upozoravaju da oni nisu prijetnja klasičnim institucijama, nego simptom kulture zabave i tržišne logike. Problem vide u banalizaciji pojma “muzej”, ali i u tromosti javnih ustanova koje rijetko nude suvremenu, zanimljivu interpretaciju vlastitih zbirki. Rješenje nije zabrana “šund-muzeja”, već jačanje pravih institucija, financiranje i kreativni programi koji publiku obogaćuju, a ne samo zabavljaju. tportal