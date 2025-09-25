Mona Lisa jača od ibuprofena
Muzeji na recept: kultura kao nova terapija za mentalno zdravlje
Ideja “muzeja na recept” krenula je iz Britanije 2014., a potom se proširila na Kanadu, Belgiju, Francusku i Njemačku. Liječnici pacijentima umjesto tableta propisuju besplatne ulaznice za muzeje, što se pokazalo učinkovitim u smanjenju depresije, stresa i usamljenosti te čak smanjuje broj posjeta liječnicima i bolnicama. Studije potvrđuju da posjeti umjetničkim galerijama poboljšavaju kvalitetu života i mentalnu dobrobit, a stručnjaci smatraju da će kultura u 21. stoljeću za zdravlje imati ulogu koju je sport imao u 20. stoljeću. Jutarnji