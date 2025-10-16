Travel Experience Museum – Muzej putovanja u Zagrebu vodi vas na putovanje oko svijeta u 45 minuta - Monitor.hr
Za putnike namjernike, slučajnike i one koji su zalutali samo do Ilice 1

Travel Experience Museum – Muzej putovanja u Zagrebu vodi vas na putovanje oko svijeta u 45 minuta

Interaktivni prostor koji spaja kulturu, tehnologiju i osjećaj avanture otvoren je u samom centru Zagreba (Prolaz Neboder). Umjesto vitrína i statičnih postava, nudi AR i VR iskustva, multimedijske instalacije i LED ambijente koji vas vode od prapovijesti do modernih putovanja. Poseban naglasak stavljen je na hrvatske ljepote, od Plitvica pod snijegom do dubrovačkih zidina. Muzej je kompaktan, zabavan i idealan za obiteljski izlet – dokaz da za obilazak svijeta nije potrebna ni karta ni pasoš, već samo dobra volja. Journal


25.09. (23:00)

Mona Lisa jača od ibuprofena

Muzeji na recept: kultura kao nova terapija za mentalno zdravlje

Ideja “muzeja na recept” krenula je iz Britanije 2014., a potom se proširila na Kanadu, Belgiju, Francusku i Njemačku. Liječnici pacijentima umjesto tableta propisuju besplatne ulaznice za muzeje, što se pokazalo učinkovitim u smanjenju depresije, stresa i usamljenosti te čak smanjuje broj posjeta liječnicima i bolnicama. Studije potvrđuju da posjeti umjetničkim galerijama poboljšavaju kvalitetu života i mentalnu dobrobit, a stručnjaci smatraju da će kultura u 21. stoljeću za zdravlje imati ulogu koju je sport imao u 20. stoljeću. Jutarnji

17.09. (12:38)

Elegantan i profinjen: Porsche muzej u Stuttgartu ima impresivan postav

08.09. (19:00)

Nisu to katedrale, više šatori – ali publika navali

Iskustveni muzeji prodaju zabavu, ali klasični moraju prodati smisao

U Zagrebu i drugim gradovima niču muzeji smijeha, iluzija, mamurluka ili selfija, koji privlače publiku iskustvom, a ne baštinom. Povjesničari umjetnosti Feđa Gavrilović i Nevenka Šarčević upozoravaju da oni nisu prijetnja klasičnim institucijama, nego simptom kulture zabave i tržišne logike. Problem vide u banalizaciji pojma “muzej”, ali i u tromosti javnih ustanova koje rijetko nude suvremenu, zanimljivu interpretaciju vlastitih zbirki. Rješenje nije zabrana “šund-muzeja”, već jačanje pravih institucija, financiranje i kreativni programi koji publiku obogaćuju, a ne samo zabavljaju. tportal

04.08. (18:00)

Napokon mjesto gdje birokracija ne izaziva suze – nego smijeh

HaHaHouse: Muzej u kojem je smijeh obavezan

U siječnju je u Zagrebu otvoren HaHaHouse, prvi Muzej smijeha na svijetu, koji nudi više od 40 interaktivnih izložaka u osam tematskih zona. Cilj je potaknuti smijeh, igru i spontanost, a projekt Andree Golubić nastao je kao reakcija na prevladavajući pesimizam. Unatoč birokratskim i građevinskim izazovima, muzej je u šest mjeseci privukao više od 60.000 posjetitelja. Stalno se nadograđuje, a sadržaji su prilagođeni svim dobnim skupinama. Ulaznice stoje od 9 do 12 eura, a djeca do pet godina ulaze besplatno. Poslovni

13.04. (14:00)

Ako imaš niz dobrih priča, otvori muzej

Zagreb postaje hrvatskom prijestolnicom malih privatnih muzeja. Ima ih već više od deset

Poput Muzeja zaboravljenih priča, ili Muzeja selfieja i uspomena, prekinutih veza… Pitanje u kojem su smjeru razvili priču mami muzejsku publiku. Primjerice, kod je riječ o ovim pojmovima – prekid, iluzija i mamurluk, ne znate što vas čeka. Pokraj muzeja od nacionalne važnosti, tu je sve više muzeja s neobičnim postavava. Muzej iluzija krenuo je u Zagrebu, a sada se otvaraju franšize po svijetu i ima ih 55. Otkrivena je, očito, čarobna formula: mnogo toga može postati muzejski eksponat, ako iza stoji dobra priča. HRT

06.03. (20:00)

Muzeji su opet 'in'

MDC: Veća posjećenost hrvatskim muzejima u 2024., ostvarene i rekordne brojke

Hrvatski muzeji u protekloj su godini imali 4757790 posjetitelja, što je porast od osam posto u odnosu na 2023. godinu, pri čemu su tri tradicionalno najposjećenija muzeja zabilježila rekordne brojke posjećenosti, izvijestio je u utorak Muzejski dokumentacijski centar (MDC). Sa 641 tisuću posjetitelja već desetu godinu najposjećeniji je Arheološki muzej Istre, pod kojim su izdvojene zbirke u pulskoj Areni, Augustov hram i Malo rimsko kazalište. Na drugom mjestu su Dubrovački muzeji s 517 tisuća posjetitelja i porastom od 25 posto, treće mjesto zauzeo je Tehnički muzej Nikola Tesla iz Zagreba s 377 tisuća posjeta, slijedi Muzej grada Splita koji je zajedno s Dioklecijanovim podrumima privukao 288 tisuća posjetitelja, dok su na petom mjestu Muzeji Hrvatskog zagorja s 283 tisuće posjeta. tportal

20.02. (12:00)

Jer se kod nas sve da uokviriti i izložiti

Postnikov posjećuje muzeje koji to nisu: HNB-ov Muzej novca nije muzej, već spomenik…

HNB-ov Muzej novca Moneterra ne samo što ustvari-nije-muzej nego ustvari nije ni muzej novca: to je prije zabavni, atraktivni, interaktivni spomenik koji je HNB podigao vlastitoj genijalnosti. Sve je ovdje podređeno tome da posjetitelji shvate koliko im je život lakši i ljepši zahvaljujući našoj središnjoj banci. Muzej kravate ima problem da se o kravatama nema puno ni za reći, a u Muzej smijeha je ušao duboko istraumatiziran, da iz njega ne bi izašao nimalo sretniji… Za Muzej kanabisa kaže da više liči na dućan koji ima muzej. Boris Postnikov u drugom dijelu obilaska muzeja koji to nisu za Novosti.

10.02. (19:00)

Muzejska revolucija: od Rembrandta do ringišpila

Postnikov: Imamo brdo muzeja koji su samo turističke atrakcije

Po čitavoj Hrvatskoj, a posebno u Zagrebu, niču muzeji svega i svačega: kravata, selfija, kanabisa, smijeha, čokolade, osamdesetih. Ako već zarađuju na tome što se muzejima zovu, zašto ih kao muzeje ne bismo tretirali? I ništa, jasno, muzej nije: svi ti muzeji su samo turističke atrakcije. Uspješni sitnopoduzetnički projekti koji zakonski, a ni u stvarnosti, ne zadovoljavaju minimum kriterija za – kako se to birokratskim rječnikom kaže – obavljanje muzejske djelatnosti. Ovdje vas neće boljeti noge nakon razgledanja jer ste s obilaskom gotovi za pola sata. Nema apstraktnih slika koje ne razumijete najbolje, nema čuvara koji vas upozorava na zabranjeno fotografiranje. Samo dobra zabava. I samo dobra zarada. Dobro, reći ćete, u čemu je problem? Što se mene tiče, nema ga. Kompletan muzejski sektor ionako se već decenijama komercijalizira… Boris Postnikov u obilasku nekih od tih muzeja komentira Muzej prekinutih veza, Muzej iluzija i Muzej mamurluka… za Novosti

04.02. (11:22)

Britanac postavio svjetski rekord posjetivši 42 muzeja u manje od 12 sati