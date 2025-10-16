Za putnike namjernike, slučajnike i one koji su zalutali samo do Ilice 1
Travel Experience Museum – Muzej putovanja u Zagrebu vodi vas na putovanje oko svijeta u 45 minuta
Interaktivni prostor koji spaja kulturu, tehnologiju i osjećaj avanture otvoren je u samom centru Zagreba (Prolaz Neboder). Umjesto vitrína i statičnih postava, nudi AR i VR iskustva, multimedijske instalacije i LED ambijente koji vas vode od prapovijesti do modernih putovanja. Poseban naglasak stavljen je na hrvatske ljepote, od Plitvica pod snijegom do dubrovačkih zidina. Muzej je kompaktan, zabavan i idealan za obiteljski izlet – dokaz da za obilazak svijeta nije potrebna ni karta ni pasoš, već samo dobra volja. Journal