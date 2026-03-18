Kumovi u kancelariji
Sigurnost u Zagrebu 2025: Povijesni pad kriminala uz procvat gospodarskih muljaža
Zagreb bilježi najnižu stopu kriminaliteta u posljednjih 20 godina (11.890 djela), uz rekordan porast razriješenosti od 64,6 %. Dok su imovinska kaznena djela i organizirani kriminal u padu, zabilježen je nagli skok zlouporabe droga (+76,7 %) i gospodarskog kriminala (+59,6 %). Najviše posla policija je imala u Novom Zagrebu – zapad, dok je Maksimir bio magnet za provalnike. Zabrinjava porast maloljetničkog kriminala od 21 %. Sva ubojstva su razriješena, a najteže se ulazi u trag kradljivcima, čija razriješenost iznosi tek 24 %. tportal