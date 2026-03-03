Kad se ključevi igraju skrivača... ili lopovi

Recenzija predstavlja iTagPro kao pouzdan i jednostavan GPS tracker koji nudi precizno praćenje u stvarnom vremenu, glasne zvučne alarme i učinkovite geofence obavijesti. Ističe se dugotrajnom CR2032 baterijom (do 6 mjeseci), IPX6 vodootpornošću i kompaktnim dizajnom pogodnim za ključeve, torbe ili ogrlice kućnih ljubimaca. Za razliku od mnogih konkurenata, nema mjesečnih pretplata ni skrivenih troškova. Autorica navodi pozitivna korisnička iskustva te naglašava dobru vrijednost za novac, osobito uz promotivni popust od 70%. Best Compare