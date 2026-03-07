Nisu jedini koji se sastaju u dupetu američkog predsjednika...

Gordane, kakva je situacija?

Tko pita?

Ja pitam, što se praviš lud.

Tko ja?

Ja, Andrej. Prestani se glupirati!

Ne glupiram se, gospodine predsjedniče, nego ništa ne vidim. Ni prst pred nosom.

Pa valjda mi prepoznaješ boju glasa.

Kako mogu prepoznati boju ako je ne vidim? To je nelogično. Sve boje su mi crna.

Naporan si, čovječe… Odgovori na pitanje!

Situacija je mračna. To je sve što sada mogu reći.

Imate li kakav plan?

Sinoć smo ga sastavili. Samo sad to ne vidim pročitati. Previše je mračno. Ali dobar je plan, odličan. Najkasnije dogodine svi preživjeli će biti kući.

A osim toga, ima li još šta novo?

Srbija se gadno naoružava.

Ostavimo sad Srbiju po strani.

Ja nisam ni govorio o Srbiji, gospodine predsjedniče.

Nego tko je?

Ja sam govorio. Ivan.

Anušiću, što ne kažeš da si tu?…

Viktor Ivančić za Novosti