Samo su se dopisivali
Veza Chomskog i Jeffreyja Epsteina: Financijski savjeti i političke veze s Izraelom
Njih su dvojica bili u redovnom kontaktu dugo nakon što Epstein osuđen zbog maloljetničke prostitucije, pri čemu je Chomsky dopisivanje nazvao “vrlo vrijednim iskustvom”. A osim što mu je Epstein navodno pomagao u financijskim transakcijama, beskrupulozni je bogataš Chomskom omogućio i susret s bivšim izraelskim premijerom Ehudom Barakom. Chomsky se s Epsteinom savjetovao oko financijskih sporova s vlastitom djecom te pisao kako za odmor “fantazira o karipskom otoku”. Ništa ne ukazuje na to da je mislio na Epsteinov privatni otok. Epstein je 2019. obavijestio suradnika da ga je Chomsky savjetovao kako da se nosi s medijskim napadima. Dijelovi dokumenata koji ukazuju na bešćutnost velikog intelektualca prema Epsteinovim žrtvama i prezir prema #metoo pokretu izazvali su zgražanje dijela javnosti. Kada je upoznao Epsteina, Chomsky je navršio 87 godina; kada je navodno poslao citirani mail navršio je 91 godinu. Možda je, dakle, pozna starost utjecala na njegove ocjene i orijentaciju, uključujući i moralnu. Jerko Bakotin za Novosti.