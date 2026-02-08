Veza Chomskog i Jeffreyja Epsteina: Financijski savjeti i političke veze s Izraelom - Monitor.hr
Danas (08:00)

Samo su se dopisivali

Veza Chomskog i Jeffreyja Epsteina: Financijski savjeti i političke veze s Izraelom

Njih su dvojica bili u redovnom kontaktu dugo nakon što Epstein osuđen zbog maloljetničke prostitucije, pri čemu je Chomsky dopisivanje nazvao “vrlo vrijednim iskustvom”. A osim što mu je Epstein navodno pomagao u financijskim transakcijama, beskrupulozni je bogataš Chomskom omogućio i susret s bivšim izraelskim premijerom Ehudom Barakom. Chomsky se s Epsteinom savjetovao oko financijskih sporova s vlastitom djecom te pisao kako za odmor “fantazira o karipskom otoku”. Ništa ne ukazuje na to da je mislio na Epsteinov privatni otok. Epstein je 2019. obavijestio suradnika da ga je Chomsky savjetovao kako da se nosi s medijskim napadima. Dijelovi dokumenata koji ukazuju na bešćutnost velikog intelektualca prema Epsteinovim žrtvama i prezir prema #metoo pokretu izazvali su zgražanje dijela javnosti. Kada je upoznao Epsteina, Chomsky je navršio 87 godina; kada je navodno poslao citirani mail navršio je 91 godinu. Možda je, dakle, pozna starost utjecala na njegove ocjene i orijentaciju, uključujući i moralnu. Jerko Bakotin za Novosti.


Jučer (14:00)

Malo diplomacije, malo hvalisanja

E-mailovi Jeffreyja Epsteina razotkrivaju kako se godinama približavao svjetskoj eliti

Objavljene e-poruke Jeffreyja Epsteina nude uvid u način na koji je osuđeni seksualni prijestupnik godinama gradio mrežu kontakata među političarima, milijarderima i institucijama moći. Kroz pretjerivanje, insinuacije bliskosti i razmjenu usluga, Epstein je stvarao dojam neizostavnog posrednika elite – od Pariza i Davosa do privatnog karipskog otoka. Prepiske otkrivaju kako su mu pristup imali bivši državnici, financijski krugovi i članovi kraljevskih obitelji, često bez svijesti o njegovim zločinima. Tri tjedna nakon posljednjih kontakata, Epstein je uhićen, a ubrzo potom i preminuo u zatvoru. tportal

Četvrtak (14:00)

Ako si iz Europe, žao nam je

Epsteinovi dokumenti potresaju javnost, ali posljedice ovise o imenu i adresi

Danima se svjetski i regionalni mediji nabacuju imenima koja se pojavljuju u tim dokumentima, od političara preko znanstvenika do manekenki i starleta, a oni (i one) deeskaliraju situaciju, pozivajući se na činjenicu da to što se spominju u spisima ne mora značiti baš ništa. Bojan Stilin za tportal podsjeća kako su zbog Panama Papersa neki od visokih dužnosnika u državama podnijeli ostavke, dok se u Europi u vezi Epsteinovih dokumenata spominju slovački diplomat Miroslav Lajčak, ali i britanski zastupnik iz redova laburista Peter Mandelson, kojeg je premijer Starmer postavio kao veleposlanika za SAD (i sad mu vlast visi o niti – Index). Princ Andrew otjeran je iz kraljevske rezidencije u Windsoru, dok američki biznismeni i drugi dionici društvenog i političkog establišmenta koji se spominju u spisima neće osjetiti – nikakve posljedice.

Srijeda (14:00)

Svačiji savjetnik i agent

Slučaj Jeffreyja Epsteina: moć, zločin i misteriozna smrt… novi dokumenti povezuju ga s Putinom?

Jeffrey Epstein, bogati financijaš s vezama u najvišim krugovima politike, zabave i kraljevskih dvora najpoznatiji je po optužbama za seksualno zlostavljanje i trgovinu maloljetnicama. Njegov slučaj pokazuje kako moćni pojedinci mogu koristiti bogatstvo i utjecaj da izbjegnu odgovornost – prvi puta već 2008. godine kroz izuzetno blagi plea deal. Njegova smrt u zatvoru 2019. proglašena je samoubojstvom, ali okolnosti su ostale misteriozne: kamere koje nisu radile, osoblje koje nije pratilo zatvorenika i niz proceduralnih propusta. Epsteinov slučaj postao je simbol nejednakosti u pravdi, eksploatacije ranjivih i pitanja koliko moćni zaista mogu manipulirati sustavom bez posljedica. Za mnoge, on je upozorenje da bogatstvo i veze ponekad vrijede više od zakona i morala. Noviji objavljeni spisi povezuju ga s Mossadom, ali i s Putinom (Jutarnji, Index)… Objavljeni su i dosad neviđeni isječci intervjua (tportal)

20.12.2025. (09:00)

A bez flomastera?

Objavljeni Epsteinovi dokumenti: poznata imena, mnogo crnih crta

Američko ministarstvo pravosuđa objavilo je prvi set dugo najavljivanih dokumenata o Jeffreyju Epsteinu, nakon zakonske obveze Kongresa. Objavljene su stotine tisuća stranica, ali velik dio je snažno redigiran ili potpuno zacrnjen, bez objašnjenja. U dokumentima se pojavljuju imena Billa Clintona, Donalda Trumpa, princa Andrewa te slavnih glazbenika, no bez izravnih optužbi protiv njih. Političari kritiziraju kašnjenje i netransparentnost, dok DOJ tvrdi da prioritet daje zaštiti žrtava. BBC, Index

19.11.2025. (20:00)

Grijehovi prošlosti kucaju na vrata

Laić: Odlukom o objavi Epsteinovih dokumenata Amerika je Trumpa ugrizla nazad

Već dugo Trump nije bio toliko iscrpljen i slab. Iscrpljen od poraza koje je nanizao u vrlo kratkom vremenu nakon što je u svoj drugi mandat ušao čeličnom šakom i autokratski moćno nošen na krilima Kongresa i Senata pod vlastitom upravom i Vrhovnog suda spremnog da uvijek stane njegovu stranu. Opijen političkom svemoći počeo je uzimati sve više slobode i sve više gristi, a onda se dogodilo nešto što vjerojatno nije očekivao – Amerika je ugrizla nazad. Bez obzira na to hoće li se u Epsteinovim dosjeima pojaviti i neki nedvojbeni dokaz da je sam Trump sudjelovao u aktivnostima pedofilskog kartela, ovi dokumenti već sad su se pokazali kao Trumpov kriptonit. Na njima je, izgleda, slomio zube i ispustio iz ruku uzde svoje političke moći i prije isteka prve godine otkako se vratio na vlast. Za godinu dana održat će se međuizbori na kojima će vjerojatno ostati bez barem jedne od poluga vlasti, što će mu dodatno smanjiti moć, ali neće trebati čekati ni do tada da uđe u ono što se naziva lame duck periodom, odnosno razdoblje političke nemoći. Ivan Laić za Ravno do dna

15.11.2025. (14:00)

Kad mrtvi zapjevaju

Politička eksplozija oko Epsteinovih dokumenata: Trump u središtu nove oluje

  • Demokrati i Republikanci u Zastupničkom domu objavili su više od 20.000 dokumenata povezanih s Jeffreyjem Epsteinom, uz međusobne optužbe za selektivno curenje informacija uoči glasanja o „Zakonu o transparentnosti Epsteinovih spisa“. Objavljeni e-mailovi ponovno otvaraju pitanja o Trumpovim vezama s Epsteinom: od tvrdnji da je „znao za djevojke“ do Epsteinovih sve negativnijih komentara o Trumpu. Dokumenti spominju i princa Andrewa te dovode u pitanje njegov prekid kontakata s Epsteinom. Republikanci su podijeljeni između podrške transparentnosti i lojalnosti Trumpu, a prijedlog zakona može stupiti na snagu tek uz Trumpov potpis. Index
  • Demokratski zastupnik Robert Garcia komentirao je nejasan Epsteinov mail u kojem se spominje “Bubba”, ističući da nije jasno odnosi li se nadimak na Billa Clintona (“ima li Putin snimku Trumpa kako puši “Bubbi”?) te da nedostaju ključni dokumenti koji bi pružili kontekst. Garcia optužuje Bijelu kuću i Ministarstvo pravosuđa za zataškavanje te tvrdi da Trump može odmah objaviti sporne spise, ali to ne želi. Trump je u međuvremenu najavio istragu protiv Clintona i drugih povezanih osoba. Garcia smatra da Trump skreće pozornost sa svoje uloge u Epsteinovoj aferi i odbija transparentnost koju je ranije zagovarao, dok ankete pokazuju da većina Amerikanaca ne odobrava Trumpov rad. Jutarnji
24.08.2025. (16:00)

Tko je Jeffrey? Nikad čula

Ghislaine Maxwell u intervjuu: ništa novo, osim pohvale za Trumpa

Američko Ministarstvo pravosuđa objavilo je transkripte intervjua s Ghislaine Maxwell, osuđenom suradnicom Jeffreyja Epsteina. Maxwell nije optužila nikoga, uključujući Trumpa (Index), poriče Epsteinove i vlastite zločine te sugerira da Epstein nije počinio samoubojstvo. Imena poznatih osoba pojavljuju se u transkriptima, no nikoga ne tereti. Intervju otkriva malo novog, a vjerodostojnost Maxwellina iskaza narušava njezina osuđujuća presuda i proturječne tvrdnje. Index… Tko je uopće ona? Desna ruka Epsteina, svojim visokopozicioniranim, bogatim klijentima i poznanicima sređivala je djevojke za zabavu, a nije joj strano bilo ni podvođenje maloljetnica… (tportal)

28.07.2025. (09:00)

Kao sjena na zidu: Epstein i duhovi starog društva

Jokić o slučaju Epstein: Za radikalne pobornike Trumpa ovo je dokaz duboke države na djelu i da je elitama dozvoljeno sve, pa i zlostavljanje djece

Oni koji imaju i koji su moćni mogu sve, a kad ih se i ulovi, uvijek će postojati neki kongresmen ili predsjednik koji će slučaj zakopati duboko u ladice. Trump je dugo iskorištavao ovaj narativ koristeći ga protiv svojih političkih protivnika, sve dok nije postalo vrlo jasno da se i on nalazi u famoznim spisima, da postoje poruke ‘dragom Jeffreyu’, crteži ženskih tijela s posvetama i vjerojatno brojne snimke sredovječnog Donalda kako uživa u znatno mlađem društvu.

Za hrvatske prilike, puno zanimljiviji od samog slučaja je način na koji se Trumpova administracija pokušava nositi s posljedicama jer slične obrasce ponavljaju i brojne europske, a ponekad i naša vlast. Trumpov taktički pristup se okvirno može svesti na sljedeće: ne priznaj, udari nazad i umanjuj ili ignoriraj vlastite neuspjehe u vezi sa slučajem. Pa se tako pažnja javnosti pokuša zakopati nizom “šokantnih” vijesti, poput preljuba na koncertu Coldplayja. Neizvjesno je hoće li istom taktikom i ovaj put Trump uspjeti. Boris Jokić za tportal.

27.07.2025. (00:00)

Ucijenjeni su

Slučaj Epstein možda ukazuje na razlog zašto političari šute o Palestini

Ako znamo da su židovske organizacije u SAD-u financirale Trumpov politički povratak na mjesto predsjednika SAD s najmanje 250 milijuna dolara; ako znamo da Mossad ima svaki od stotina, možda i tisuća GB snimljenog materijala i da znaju točno ima li u materijalu snimki Trumpa na Epsteinovom otoku, onda nije iznenađujući Trumpov stav prema izraelskom genocidu nad Palestincima u Gazi i njegov sjajna, prekrasna, velika vizija Gaze kao ljetovališta za epsteinovsku elitu na kostima pobijene palestinske djece.

Također ne iznenađuje Trumpova panika oko raspleta slučaja Epstein. Izađe li sve u javnost, mogla bi se pod teretom dokaza raspasti velika, sjajna i lažna priča o zapadnim vrijednostima, razotkriti pedofilska, psihopatska elita koja vlada državama Zapada, umjesto da je pod strogim nadzorom društva u specijaliziranim ustanovama. Dino Perica za Institut-Ime

19.07.2025. (13:00)

Lista nepoželjnih: svi su unutra, nitko nije kriv

Slučaj Epstein: Američki predsjednik teško da će se tako lako riješiti duhova koje je sam prizvao

Trump je osobno bio povezan s Epsteinom, ali nije poznato u kojoj mjeri i je li imao veze sa zločinima koji se pripisuju financijašu Epsteinu. Epsteinu se stavlja na teret spolno iskorištavanje djece i održavanje veza s bogatima i moćnima kako bi prikrio svoje zločine. Tzv. ‘Epsteinov popis klijenata’ postao je glavno uporište i neka vrsta totema čitavog slučaja. I oko Epsteinove smrti 2019. i dalje kruže divlja nagađanja: nakon što je uhićen, pronađen je mrtav u svojoj ćeliji. Službena istraga je objavila da je počinio samoubojstvo. No nekoliko zatvorskih čuvara te je noći propustilo obaviti redovite ophodnje, iako je Epstein samo mjesec dana prije navodno pokušao samoubojstvo. To je bilo dovoljno da se razbuktaju špekulacije, a i Trump ih je osobo razbuktavao uoči predsjedničke kampanje. Trump se još 2019. poušao distancirati od slučaja, rekavši kako “ništa nije znao o zlostavljanjima”,  te je pokušavao zaustaviti tu sve žešću raspravu – bez uspjeha. U prilog mu ne idu ni Muskovi tweetovi, iako su neki u međuvremenu obrisani. DW