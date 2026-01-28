Airbnb, ali vodiš računa o blagajni

Jedna je žena iz Tokya 1985. godine poslala pismo u jedan časopis napisavši kako je primijetila da joj se “kaki”svaki put kad je ušla u neku knjižaru, nakon čega su različiti ljudi počeli opisivati “stravičnu potrebu za odlaskom na zahod kad tragaju za određenom knjigom”. Znanstvenici su pokušali i ovu zagonetku odgonetnuti. Neke od pretpostavki su da ih na to tjeraju kemikalije u tinti, zatim činjenica da mnogi čitaju knjige samo kad sjede na wc-u (Pavlovljev refleks), ili pak zbog saginjanja dok razgledavaju što je na nižim policama… A moguće je da je sve to samo slučajnost i da su svi ti ljudi knjižaru posjećivali kada im se jednostavno – samo “kakilo”. IFL Science