Airbnb, ali vodiš računa o blagajni

Jedinstveni smještaj u Škotskoj: unajmite prostor i nekoliko dana vodite pravu knjižaru

Open Book u Wigtownu, škotskom “gradu knjiga”, jedinstveni je smještaj koji gostima omogućuje da nekoliko dana vode pravu knjižaru. Projekt autorice Jessice Fox postoji deset godina, ima listu čekanja od dvije godine i privukao je oko 450 gostiju iz cijelog svijeta. Osim turističkog iskustva, knjižara godišnje donira oko 10.000 funti za rad Wigtown Book Festivala. Gosti dolaze zbog ljubavi prema knjigama, sporog tempa života i osjećaja povratka u neka “stara dobra vremena”. BBC


