Predsjednik na speed dialu
Jensen Huang se vratio na čelo Nvidije nakon Trumpove intervencije; dionice skočile 31 posto, Kongres najavio istrage
Trump u tvrtci inače ima milijunske udjele. Vijest je izazvala euforiju na burzama: dionice Nvidije skočile su za 31,48 posto, čime je tržišna vrijednost tvrtke porasla za rekordne 952 milijarde dolara. Dok tehnološki sektor i ulagači slave nastavak stotina milijardi dolara vrijednih AI ulaganja, mediji upozoravaju na korupciju i uplitanje države u tržište. Istodobno, demokrati i republikanci u Kongresu oštro kritiziraju odluku zbog zabrinutosti oko nacionalne sigurnosti i optužbi za veze s Kinom, zbog čega Huanga početkom prosinca čekaju trodnevna saslušanja. Bug