'Pazi se popova, jer post i nejebica stvaraju monstrume'
Jergović: Oni kažu Hristos, a misle građevinsko zemljište
Knjiga Svetislava Basare “Đinđić: memoari s onu stranu groba” formalno govoreći je roman. Knjiga je neobična, mračna i opora, prema čitatelju izrazito mrska, lišena ambicija da ga zavede tekstom, očara prizorima, osvoji domišljatošću svoga pripovjedača, te na koncu utješi iluzijom. Suprotno tome, Basara šokantno brutalno razara iluziju posljednjega velikog srpskog mita i vraća svog čitatelja nečemu što bi se moglo nazvati stvarnim stanjem stvari u 12 sati i 25 minuta, 12. ožujka 2003, u dvorištu ispred zgrade Vlade Republike Srbije. U podnaslovu transkript, u manifestaciji pamflet, u biti roman, majstorski i krajnje neugodan po čitatelja, ostao je na marginama kulturnih interesa u Srbiji, premda je tiskan u 5000 primjeraka (što je za ozbiljnog pisca u Hrvatskoj svakako nezamislivo). Miljenko Jergović za svoj blog