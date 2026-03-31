A i promijeniti ime kluba

Ideja da bi se na mjestu Dubrovnika mogao napraviti ljepši i još stariji grad, ili da bi se pokraj lomače na kojoj se spaljuju nedostojne knjige i primjerci degenerirane umjetnosti (Entartete Kunst) mogle napisati mnogo bolje knjige, te naslikati i izvajati mnogo bolja umjetnička djela, stara je koliko i čovjekova strast za odricanjem od razuma, a s razumom i ljudskosti, morala, vjere i dobrote.

Prema takvoj ideji, koja ne može nastati bez dubinske neukosti i neproduhovljenosti, brahijalna je sila moćnija od umjetnosti i umjetničkog nadahnuća. Ona može na ruševinama živog grada stvoriti stariji i ljepši grad, može nanovo i bolje napisati sve te spaljene knjige, i sagraditi NOVI Poljud koji će ponovo biti remek-djelo arhitekture. Nasilnici ove vrste, naime, ne priznaju općevažeću i razumu tako blisku i razumljivu činjenicu prema kojoj remek-djela ne nastaju po nečijoj namjeri, nego po nadahnuću. A nadahnuće ne dolazi silom, niti dolazi u svakom trenutku i svakome. U vremenima brahijalne sile nadahnuće je uvijek protivno toj sili.

Dva su razloga zbog kojih su HDZ i ulična stranačka sila utjelovljena u Torcidi odlučni da sruše zacijelo najznačajniju modernističku građevinu u Splitu i Dalmaciji. Prvi razlog je materijalno-financijske prirode. Izvršitelj radova na rušenju, HDZ-ov gradonačelnik Splita, naumio je Magaševo autorsko remek-djelo pretvoriti u šutu, jer je to način da izgradnjom trgovačko-poslovno-ugostiteljsko-stambenog mastodonta u koji će biti inkorporirano i nogometno igralište s tribinama, dakle stadiona kakvi se danas, uglavnom za arapske novce sezonski grade i ruše po Zapadu, on i njegovi ljudi zarade goleme novce. Miljenko Jergović za svoj blog