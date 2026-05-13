Skijaški pozdrav iz Kazahstana
Jergović: Vedran Pavlek u prokletoj avliji Kasima Žomarta Tokajeva
Govori se da će mnoga mater zakukati otvore li se Vedranove tekice i rokovničići, te zaviri li se u njegov laptop. To je priča za naivne. Nikome se neće dogoditi ništa, jer bi se moralo dogoditi svima. A to bi onda bila revolucija, ne samo u sportu nego i u državi i u državnoj vlasti. Jer vlast živi u sportu i od sporta, kao što i sport živi u vlasti i od vlasti. Nije nimalo čudno što hrvatski sportaši i hadezeovski političari istom tjelesnom gestom pozdravljaju hrvatsku himnu. Ali ni Vedranu neće se dogoditi ništa od onog što mu bijesan svijet, lišen dara prisjećanja te slobodan od savjesti, ovih dana priželjkuje. Naime, oni koji su se ostrvili na njega, pa se tobože čude nad trideset zamrčenih milijuna, moraju mu sada mnogo toga obećati, e da bi on ostao kooperativan kakav je bio do sad. Nije Vedran Pavlek bivši premijer, pa da bi njegova sudbina bila u rukama njegovih dojučerašnjih podložnika, jer nema nikog iznad sebe koga bi mogao zavaliti. Iznad našeg Vedrana stotine su ljudi, pripadnika nacionalne elite, a mnoge od njih on može zavaliti kao bekane pred klanje, da se poslužimo metaforom ljubitelja janjetine iz najdomoljubnijih hrvatskih krajeva. Miljenko Jergović za svoj blog.