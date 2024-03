Ma mogu se oglasiti i nakon ručka

U dašanjoj emisiji Nedjeljom u 2 HRT-a Aleksandar Stanković ugostio je predsjednika SDP-a Peđu Grbina. Rekao je kako Radnička fronta ipak neće ići s njima u koaliciju. Za Milanovićev potez kaže da si ne drži rezervu: Da predsjednik nije bio na poziciji na kojoj je, HDZ bi zauzeo Ustavni sud, oružane snage i sve što bi željeli. Ovo je jedna velika utakmica, jedna borba u koju moramo ući i u kojoj svi moramo dati sve. Ne postoji zabrana da on bude na listi, nigdje to nije definirano. Ako mu ipak zabrane, on neće biti na listi, ali će i dalje biti naš kandidat za predsjednika vlade. Za Tomaševića kaže da bi neke stvari trebalo raditi brže, uz tvrdnju kako je Zagreb ipak izvučen s ruba bankrota te doveden u poziciju da može realizirati projekte. Index