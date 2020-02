Ja sam sada čuo njegove odvjetnike. Ovi divni odvjetnici brane samo nevine ljude. Meni je jasno da je i Bandić nevin. U svim tim procesima dokazni materijali su dosta jaki. Ima tu hrpe svega. Da nema tog procesa, ne bismo nikad saznali da ima tri tajna stana. Moja procjena je da neće dobiti više od pet godina zatvora. Čini mi se da bi mogao dobiti oko tri godine. To će dosta dugo trajati, ali materijalni dokazi su dosta jaki. S filmom o Bandiću se ne žurim. Želim u njega staviti i Davora Bernardića, on je politička niškorist, zagrebački štakor. Čekam parlamentarne izbore pa da vidim kako će završiti on, kralj političkog nečinjenja. Radi antikorupcijsku koaliciju, a prijatelj mu ima kućicu na Adventu i taj frendač je politički tajnik stranke Milana Bandića – rekao je Dario Juričan jučer u RTL direktu (video 7:45).