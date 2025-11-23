Dobrota postoji - samo je izgleda nitko nije stigao primijetiti od svih loših vijesti
Kada društvo okrene leđa: Volonterke koje mijenjaju živote najugroženijih
Postoje ljudi koji ništa ne traže za svoj rad. Važno im je samo da nekome pomognu. Gošće emisije “Nedjeljom u 2” volonterke Jagoda Laco i Helena Babić govore kako u Hrvatskoj žive ljudi koji su na margini i od kojih su skoro svi okrenuli leđa. Jagoda, obilježena traumama i godinama borbe, izgradila je zajednicu od 26.000 ljudi koji svakodnevno pomažu drugima, a empatiju pretvorila u osobnu terapiju. Helena, koja je kroz volontiranje pronašla smisao, danas vodi udrugu koja ljudima u beskućništvu osigurava trajne domove i podršku, umjesto privremenih rješenja. Obje dokazuju da male inicijative i osobne odluke mogu promijeniti živote — i to ne samo vlastite. HRT