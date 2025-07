Je suis South Park!

Nakon Colberta i Stewarta, čačkanje po Trumpovoj povezanosti s Epsteinom možda je najviše odjeknulo sa South Parkom, čija je epizoda još iste večeri proglašena najfurioznijom u inače dugoj tradiciji furioznosti i političke nekorektnosti animiranog showa. Trumpovo lice nije nacrtano, već su kolažirane i animirane fotografije njegovih portreta dok se u radnji prokazuje kao beskrupulozan lik, tj. netko tko s vragom liježe u krevet. Nakon reakcije Bijele kuće, tvorci South Parka su gotovo Monty Pythonovski rekli “kako im je jako žao”.

Sprdnja s Trumpovim libidom u epizodi „Sermon on the ’Mount“ premijerno prikazanoj u srijedu, 23. srpnja samo je vrh ledenog brijega hipokrizije američkog društva u novoj Trumpovoj eri u kojoj je „Woke mrtav“, u kojoj je ugašen program NPR radija, te se spominje i cenzura na CBS-u (Colbertov slučaj), gdje ljudi „preko noći“ mijenjaju svoja ideološka uvjerenja iz straha za radno mjesto. Sprdnja s veličinom Trumpovog penisa očekivano jest izazvala gnjev predsjednika koji je cijelog života na glasu kao ženskar, a možebitno i seksualni prijestupnik ako to dokažu Epsteinovi dokumenti (otud vrag u postelji), no 22 minute „South Parka“ i bez te ekstra pikanterije jasno ukazuju na to da je „car gol“ u puno više razina. Ravno do dna

