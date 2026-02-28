Kašnjenja na pruzi Dugo Selo - Križevci izbacila dio radova iz EU financiranja - Monitor.hr
Danas (12:00)

Vlak kasni, a kartu plaćamo svi mi

Kašnjenja na pruzi Dugo Selo – Križevci izbacila dio radova iz EU financiranja

Zbog višegodišnjih kašnjenja na projektu rekonstrukcije i izgradnje drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo – Križevci dio radova više se ne može financirati iz fondova EU-a, već ih od 2024. pokriva HŽ Infrastruktura. Za preostale radove vrijedne 25 milijuna eura uskoro se raspisuje javna nabava. Od ukupno 164,4 milijuna eura dostupnih iz EU fondova povučeno je 96,3 milijuna, uz financijsku korekciju od 10,8 milijuna eura. Projekt mora biti dovršen do veljače 2027., inače prijeti povrat sredstava u proračun EU-a. tportal


Slične vijesti

15.06.2021. (14:30)

Trebali dovršiti prugu do 2020., HŽ im je dao odgodu još dvije godine: EU će nam uzeti novac?

Radovi na pruzi Dugo Selo – Križevci opet su prolongirani, za dvije pune godine, a zbog toga Hrvatskoj prijeti povrat novca kojim je radove sufinancirala EU. Prvi put produžili su nakon nepoštovanja roka 2020., a zatim tražili produžetak za 700 dana i oko 60 milijuna kuna naknade zbog prolongiranja roka, a koje nisu dobili te su završili u sporu. Novi je rok 2023. i EU, koja projekt težak 1,5 milijardi sufinancira s 85 posto, odnosno sa 1 272 milijarde kuna traži  da se taj rok poštuje jer ćemo u protivnom vraćati neutrošena sredstva i projekt završavati sami. Osim povrata novca, izgubit ćemo strateški projekt pruge od Mađarske do luke Rijeka.

23.10.2015. (00:23)

Plakat od 38 kilometara

Pruga Dugo Selo-Križevci hrvatskim tvrtkama reklama za Makedoniju

Konzorcij hrvatskih tvrtki DIV/Dalekovod/Zagreb-Montaža gradit će drugi željeznički kolosijek pruge Dugo Selo-Križevci i rekonstruirati postojeći za 1,239 milijardi kuna u dužini od 38,2 km. Riječ je o prvoj dionici nizinske pruge na pravcu Rijeka-Zagreb-Botovo, posao kreće početkom iduće godine, a završava u rujnu 2019. Radi se o najvećem projektu sufinanciranom EU sredstvima čija je procijenjena vrijednost iznosila 1,517 milijardi kuna s PDV-om (85 posto nepovratno iz EU fondova). Iz Hidroelektre kažu kako im je ovaj projekt dobra referenca za sličan projekt u Makedoniji. Novi list