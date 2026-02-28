Vlak kasni, a kartu plaćamo svi mi
Kašnjenja na pruzi Dugo Selo – Križevci izbacila dio radova iz EU financiranja
Zbog višegodišnjih kašnjenja na projektu rekonstrukcije i izgradnje drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo – Križevci dio radova više se ne može financirati iz fondova EU-a, već ih od 2024. pokriva HŽ Infrastruktura. Za preostale radove vrijedne 25 milijuna eura uskoro se raspisuje javna nabava. Od ukupno 164,4 milijuna eura dostupnih iz EU fondova povučeno je 96,3 milijuna, uz financijsku korekciju od 10,8 milijuna eura. Projekt mora biti dovršen do veljače 2027., inače prijeti povrat sredstava u proračun EU-a. tportal