Vlak kasni, a kartu plaćamo svi mi

Radovi na pruzi Dugo Selo – Križevci opet su prolongirani, za dvije pune godine, a zbog toga Hrvatskoj prijeti povrat novca kojim je radove sufinancirala EU. Prvi put produžili su nakon nepoštovanja roka 2020., a zatim tražili produžetak za 700 dana i oko 60 milijuna kuna naknade zbog prolongiranja roka, a koje nisu dobili te su završili u sporu. Novi je rok 2023. i EU, koja projekt težak 1,5 milijardi sufinancira s 85 posto, odnosno sa 1 272 milijarde kuna traži da se taj rok poštuje jer ćemo u protivnom vraćati neutrošena sredstva i projekt završavati sami. Osim povrata novca, izgubit ćemo strateški projekt pruge od Mađarske do luke Rijeka.