Previše su igrali StarCraft

Kina najavljuje svemirski nosač Luanniao

Kina planira sustav zračne i svemirske obrane „Nebeska vrata“ s letećim nosačem Luanniao, dugačkim 242 m i težine do 120.000 tona, s bespilotnim svemirskim lovcima Xuan Nü. Stručnjaci smatraju projekt nerealnim zbog tehničkih izazova i enormnih troškova, ali prepoznaju njegov strateški učinak – odvraćanje i političku poruku SAD-u i svijetu. Projekt se tumači više kao spektakularni signal moći nego kao stvarna vojska sposobnost. DW


