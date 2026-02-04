Previše su igrali StarCraft
Kina najavljuje svemirski nosač Luanniao
Kina planira sustav zračne i svemirske obrane „Nebeska vrata“ s letećim nosačem Luanniao, dugačkim 242 m i težine do 120.000 tona, s bespilotnim svemirskim lovcima Xuan Nü. Stručnjaci smatraju projekt nerealnim zbog tehničkih izazova i enormnih troškova, ali prepoznaju njegov strateški učinak – odvraćanje i političku poruku SAD-u i svijetu. Projekt se tumači više kao spektakularni signal moći nego kao stvarna vojska sposobnost. DW