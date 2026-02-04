Previše su igrali StarCraft

Projekt Hyperion okupio je timove iz cijelog svijeta u dizajniranju svemirskih brodova za generacijsko putovanje do Proxime b. Među nagrađenima su talijanski Chrysalis, cilindrični brod s rotirajućim ljuskama i Cosmo Domeom za rekreaciju; poljski WFP Extreme, s masivnim dvostrukim prstenovima i kvartovima s taxi kapsulama; te Systema Stellare Proximum, meduzasti asteroid-brod s laserskom obranom i biološkim sustavima koji kombiniraju akvakulturu i alge. Svi su osmišljeni za stotine godina putovanja – i još više diplomskih radova. Bug