Umjesto teorije, daj ti meni isprojektiraj most

Kina reformira doktorate bez teze, Hrvatska i dalje piše strategije bez provedbe

Dok Hrvatska gomila strategije obrazovne reforme koje rijetko zažive, Kina je reformirala doktorski studij inženjerstva. Od 2024. moguće je steći doktorat bez klasične teze, uz dokazanu primjenu inovacije u praksi i mentorstvo iz akademije i industrije. Već su dodijeljeni prvi doktorati, a razvijena rješenja primijenjena su u velikim infrastrukturnim projektima. Cilj je ubrzati inovacije i povezati sveučilišta s industrijom. Poruka manjim državama je jasna: bez provedive strategije i ulaganja u znanje teško je uhvatiti korak s globalnim tehnološkim divovima. Milorad Milun za Novosti.


19.10.2024. (11:00)

Država akademika

Inflacija najviših akademskih titula: Prema broju doktora znanosti u europskom smo vrhu, u R&D-ju pri dnu

Umjesto da se ozbiljnije poveže sa stranim fakultetima, Hrvatska je rascjepkala visoko školstvo. Dok mladi Amerikanci putuju s kraja na kraj kontinenta za željenim obrazovanjem, u Hrvatskoj su fakulteti i veleučilišta nicali kao gljive poslije kiše – visokoškolska nastava održava se u čak 44 grada. Hrvatska prema podacima iz 2021. ima 422 doktora znanosti na 100.000 stanovnika.

U EU vodeći je Luksemburg (833), a slijede Estonija (615), Irska (588), Finska (545), Slovenija (476) pa mi. Samo prošle godine u Hrvatskoj je obranjeno 806 doktorata. Taj broj u porastu je od 2020. jer je pandemija zaustavila i doktorske studije. Ti podaci navode na zaključak o odličnim rezultatima u istraživanju i razvoju (research and development – R&D). Jer, tko će istraživati ako ne doktori znanosti. Međutim, u Hrvatskoj se u R&D ulaže samo 1,43 posto BDP-a, što je ispod europskog prosjeka od 2,3 posto.  Čini se da prevelik dio R&D-ja trošimo na ‘proizvodnju‘ istraživača koji onda u cjelini ili nemaju sredstva ili volje za ozbiljnija istraživanja. Goran Litvan za Lider

17.04.2016. (21:28)

Svi doktori, a zdravstvo u problemima

330 novih doktora znanosti, najviše s Filozofskog i Medicinskog fakulteta

U zagrebačkom HNK-u održana je svečana promocija doktora znanosti i umjetnosti zagrebačkog Sveučilišta. Najviše kandidata stiglo je s Filozofskog (61) i Medicinskog fakulteta (57), dok se na suprotnoj strani tablice nalaze studenti KBF-a (2), Fakulteta prometnih znanosti (2), Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta (2) te Geodetskog (1) i Metalurškog fakulteta (1). U Hrvatskoj je ukupno 6.552 zaposlenika sa statusom doktora znanosti. T-Portal