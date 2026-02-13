Umjesto teorije, daj ti meni isprojektiraj most
Kina reformira doktorate bez teze, Hrvatska i dalje piše strategije bez provedbe
Dok Hrvatska gomila strategije obrazovne reforme koje rijetko zažive, Kina je reformirala doktorski studij inženjerstva. Od 2024. moguće je steći doktorat bez klasične teze, uz dokazanu primjenu inovacije u praksi i mentorstvo iz akademije i industrije. Već su dodijeljeni prvi doktorati, a razvijena rješenja primijenjena su u velikim infrastrukturnim projektima. Cilj je ubrzati inovacije i povezati sveučilišta s industrijom. Poruka manjim državama je jasna: bez provedive strategije i ulaganja u znanje teško je uhvatiti korak s globalnim tehnološkim divovima. Milorad Milun za Novosti.