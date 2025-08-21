Klađenje na umjetnu inteligenciju: milijuni na stolovima predviđanja - Monitor.hr
Danas (16:00)

Nema toga na što se ne možeš kladiti

Klađenje na umjetnu inteligenciju: milijuni na stolovima predviđanja

Na platformama poput Kalshija i Polymarketa raste tržište klađenja na ishod razvoja umjetne inteligencije, s više od 20 milijuna dolara prometa u kolovozu. Ljudi ulažu u ishode poput “najboljeg AI modela 2025.” ili donošenja regulacija. Informacije se vade s X-a, Discorda, LMArene i čak GitHuba, a nagli skokovi i padovi često prate izjave tehnoloških lidera poput Muska. Klađenje postaje miks tržišne špekulacije, tehnoloških nagađanja i društvenih mreža, gdje i krhotine vijesti mogu okrenuti kvote. MSN, Mreža


Slične vijesti

30.05.2023. (13:00)

Igra na nesreću

Sve više mladih ovisno o kladionicama, a one ostvaruju rekordne zarade

Sportske kladionice i drugi priređivači igara na sreću lani su ostvarili najbolje poslovne rezultate u povijesti. U Hrvatskoj se sve više ljudi kladi, a kladioničari i vlasnici casina imaju agresivne marketinške kampanje kojima ih privlače. Mladi dobivaju vaučere s besplatnim bonovima, more je legalnih online klubova i kladionica, nogometna je liga preplavljena reklamama za sportsko klađenje. Kladionica Super sport lani je ostvarila 162 milijuna eura prihoda uz rast od 29 posto, a neto dobit iznosila je čak 74 milijuna eura. PSK je prošle godine imao neto dobit od 5,3 milijuna eura. Za to vrijeme psihijatri koji se bave tim problemima upozoravaju na sve više ovisnika o igrama na sreću, posebno među mladima. Danica

22.11.2019. (18:05)

Sponzorirani članak

Najbolji hrvatski online casino poklanja ti BESPLATNI casino bonus!

Book of Ra, Sizzling Hot, Lucky Lady’s Charm samo neke od meka popularnih casino igara koje od sada možete zaigrati bilo kad i bilo gdje u Germania online casinu na svom mobitelu, tabletu ili računalu.

Riječ je o Green Tube igrama koje su većini ljubitelja casino igara poznate iz automat kluba i koje su od sada dostupne 24h dnevno u Germania online casinu.

Book of Ra

Jedna od najpopularnijih online casino igara koja svojom Egipatskom temom igračima nudi priliku da dožive nezaboravnu avanturu punu uzbuđenja. Book of Ra casino igra poznata je po svojim velikim i učestalim isplatama dobitaka i zato je jedna od najomiljenijih među ljubiteljima online casino zabave. Zaigrajte Book of Ra i krenite u lov na besplatne vrtne, bogate bonuse i pronađite drevno blago koje je skriveno u igri.

Sizzling Hot

Definitivno najvruća casino igra koju će te ikad zaigrati. Poznati klasični slot voćkice pruža neponovljivo adrenalinsko iskustvo  jer svakim novim okretajem imate priliku osvojiti veliki dobitak. Prepoznatljivi simboli vatrenog voća kriju puno besplatnih vrtnja i mnoge dobitne kombinacije. Zabavite se uz ovu očaravajuću igru s vrućim voćem već danas.

Lucky Lady’s Charm

U potrazi ste za srećom? Onda je šarmantna Lucky Lady prava prilika za vas da zajedno krenete u nezaboravnu bajku ispunjenu uzbuđenjima i prilikama za osvajanje velikih dobitaka. Lucky Lady otvorit će vam vrata ka besplatnim vrtnjama, specijalnim bonusima i dobitnim kombinacijama. Ova čarobna casino igra pružit će vam mnogo zabave i užitka, a prepoznatljivi simboli uz malo sreće donijeti velike dobitke. Zaigrajte Lucky Lady’s Charm casino igru odmah u Germania online casinu.

Osim Book of Ra, Sizzling Hot i Lucky Lady’s Charm u Germania online casinu dostupne su sve popularne Green Tube casino igre poput Dolphins Perla, Faust, Columbus, Ultra Hot,… Posjetite Germania online casino i provjerite kompletnu ponudu.

 

Niste još preuzeli BESPLATAN casino bonus u Germania online casinu?


Potrebno je samo da registrirate račun u Germania online casinu, pokrenete Book of Dead slot i besplatan casino bonus od 20 BESPLATNIH vrtnji odmah će vam biti dodijeljene na račun. 

Sve dobitke ostvarene putem BESPLATNIH vrtnji možete isplatiti odmah bez ikakvog ograničenja.

Happy Hour Vikend očekuje vas svake subote i nedjelje u Germania online casinu!

Postavite si podsjetnik jer svaki vikend imate priliku osvojiti BESPLATNE vrtnje u Germania online casinu.


Izvršite uplatu ili transfer od 100kn ili više na svoj Germania icasino račun u periodu od 09:00h do 11:00h u subotu i nedjelju i osvojite do 50 BESPLATNIH vrtnji koje će vam biti dodijeljene na novim casino igrama. Sve dobitke ostvarene putem BESPLATNIH vrtnji možete isplatiti odmah bez ikakvih uvjeta.

 

Ali to nije sve! Još mnoge pogodnosti očekuju vas u Germaniji!


  • Udvostručite prvu uplatu u kladionici s bonusom za klađenje od 100%
  • Detaljni rezultati uz klađenje uživo bez manipulativnih troškova
  • Naplatite promašeni listić
  • Preuzmite bonus vaučere
  • Internacionalno loto klađenje
  • Osvoji 10 puta veći dobitak uz Super Multi Bonus i još mnogo toga!

Germanija Sport kladionica osigurala je najjednostavnije načine za izvršavanje isplata i uplata online. Jedini u Hrvatskoj nude jednostavnu uplatu putem SMS-a bez dodatne naknade.

Osim uplate putem SMS-a, uplatu možete izvršiti u bilo kojoj Germania poslovnici, putem Germania kladomata, kreditnih i debitnih kartica,  Skrilla, mobilnog bankarstva ili Germania bonova koji su dostupni na svim prodajnim mjestima Tiska, iNovina, Hrvatske Pošte, Tifona, Croduxa također bez dodatne naknade.

Donesite odluku! Preuzmite svoj BESPLATAN online casino bonus i iskoristite sve pogodnosti koje vas očekuju u Germania Sport kladionici i online casinu!

26.01.2018. (21:30)

Malo sreće

Kockarnice i kladionice povećale prihode za 300%, Hrvati im ostavili 2,7 milijardi kuna

Poduzetnici u djelatnosti kockanja i klađenja u 2016. godini ostvarili su nešto manje od 2,7 milijarde kuna prihoda, najviše u proteklih 16 godina, pri čemu je s nešto više od 500 milijuna kuna prednjačila Hrvatska lutrija. U usporedbi s 2001. godinom, kada su ukupni prihodi iznosili 663,7 milijuna kuna, u 2016. je s 2,67 milijardi kuna ostvaren skok od 301,6 posto. Novi list

23.08.2016. (15:13)

Splićanin se kladio protiv Hajduka i zaradio 750.000 kuna

24.02.2016. (14:52)

Srećom do love

Kladionice od 2008. do 2014. zaradile – milijardu kuna

Sektor kockanja i klađenja, koji čini 80-ak tvrtki u Hrvatskoj, od početka krize 2008. do kraja 2014. godine ostvario je gotovo milijardu kuna dobiti. Samo 2014. dobit je bila gotovo 400 milijuna kuna ili 54,9% više nego 2013., kad je ukupna neto dobit iznosila 257,2 milijuna kuna. Večernji

03.01.2016. (09:15)

Zeznuo ih jedan par

U Europi najviše kladionica ima u BiH, a ne plaćaju porez

BiH je država s najviše registriranih kladionica u Europi, koje ostvaruju enormne prihode, ali ne plaćaju poreze: trenutačno državi duguju oko 60 milijuna maraka. Razloga što naplate poreza nema je mnogo, no osnovni je neadekvatnost Zakona o porezu na dohodak, prema kojem se igre na sreću ne oporezuju, što ide na ruku kladioničarskim lobijima. Poreznoj upravi ruke su vezane, pa tako i kada dobiju sudsku potvrdu, gotovo je nemoguće prinudno naplatiti dugove kladionica. Svaki četvrti stanovnik BiH novac troši na kladionicu. Večernji.ba

22.11.2015. (18:43)

Zov lakog dobitka

Kladionice i kockarnice – unišavaju život i obitelj, a država šuti

“Kockarnice niču, a država šuti. U centru jednog zagrebačkog naselja u krugu od 30 metara tri kasina i kladionica. Rade danonoćno. Iskušenja na svakom koraku, lako je upasti u začarani krug ovisnosti, teško iz njega izaći. Čini se kako ih je država napokon ozbiljnije shvatila. U Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru otvoren je prvi odjel za liječenje ovisnosti o kocki. No to je samo mali dio rješenja, pravo rješenje bilo bi da država zakonima udalji kasina, kladionice, kockarnice – izvan dohvata naše ruke”, piše HRT.

03.11.2015. (00:03)

Sretan narod

Hrvati na klađenju zaradili 2 milijarde, državi 200 milijuna kuna

Od početka siječnja do kraja kolovoza hrvatski su građani na kladionicama ostvarili dobitke od gotovo dvije milijarde kuna i na to je država ubrala gotovo 200 milijuna kuna poreza, piše Novi list. Najveći dio otpada na listiće na kojima su građani ostvarili do deset tisuća kuna dobitka i tako su ukupno na kladionicama ‘zaradili’ milijardu i 843 milijuna kuna.

02.10.2015. (18:13)

Povećajte plaće vozačima!

Vozač autobusa mobitelom slikao kartice putnika pa se kockao njihovim novcem

Policija u Pločama sumnjiči 28-godišnjeg vozača autobusa zbog više kaznenih djela neovlaštene uporabe osobnih podataka. Vozač je navodno mobitel fotografirao bankovne kartice i osobne isprave 12 putnika, a korištenjem nabavljenih podataka otvarao je račune u kladionicama i na njih prebacivao novac s računa putnika. 24sata, Index

03.06.2015. (10:54)

Ni sreće, ni novca

Za klađenje u stranim online kladionicama – 50.000 kuna kazne

Porezna uprava kreće u pojačani nadzor igara na sreću koje putem interneta priređuju strana trgovačka društva koja u Hrvatskoj, prema Zakonu o igrama na sreću, ne mogu niti organizirati, a niti oglašavati igre na sreću i nagradne igre. Kažnjavat će se i fizičke osobe – građani koji sudjeluju u tim igrama, i to novčanim kaznama od 10 do 50 tisuća kuna. Novi list