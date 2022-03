Alo, kibici, uključite se! I vas se tiče.

Milanović antizapadni i antieuropski sentiment podgrijava izjavama o opstrukcijama i izdaji u doba Domovinskog rata, što se uklapa u njegovi nedavno probuđeni proruski narativ i u jače distanciranje od Zapada. Zelenski, pak, pod ruskim granatama i hipersoničnim projektilima proziva one koji su ga podržali i one koji su ga izdali, one koji su slali pomoć i one koji su blokirali transport oružja preko svog teritorija, a taj antieuropski kod mogao bi ostati usađen u svijesti Ukrajinaca, kad jednoga dana topovi utihnu i Ukrajina krene razmišljati o tome tko su joj prijatelji i gdje joj je mjesto u budućnosti… Europska unija mora biti svjesna da se danas ne bori samo za opstanak Ukrajine, već i za opstanak vlastitih vrijednosti i njihovo širenje po cijelom kontinentu. U suprotnom, Putinova politika će jačati čak i onda kad njegovo oružje počne slabjeti. Napisao Tomislav Klauški za 24 sata