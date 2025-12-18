Komentar guvernera Kalifornije Newsoma na Trumpovo godišnje obraćanje naciji - Monitor.hr
Danas (21:00)

Maksimalno sažeo

Komentar guvernera Kalifornije Newsoma na Trumpovo godišnje obraćanje naciji


A govor je ovdje.


Ponedjeljak (12:00)

"Land of the free", ali s namještajem iz Gulaga

Trump & Deportations: Last Week Tonight with John Oliver (HBO) – Projekt otpora

Bila je to šokantna emisija. John Oliver razvalio je Donalda Trumpa i njegove politike koje se čine kao suvremena replika Sovjetskog Saveza. Najšokantniji prizor koji smo vidjeli bio je zatvor u koji ljudi uđu samo jednom. Izađu tek kad su mrtvi, s nogama naprijed. No to nije najgore. Kreveti u tom zatvoru su trokatni, metalni i na njima nema posteljine. U Sovjetskom Savezu ti su se logorski ležajevi zvali “prične”, istu varijantu imali smo i u Auschwitzu. Ovdje jedino nema Ciklona B. Kako idu uhićenja? Trump je standard po jednom okrugu digao sa 150 hapšenja dnevno na 1.500.

Tako su u Staljinovoj Rusiji, zbog angažmana radne snage, lideri pojedinih okruga dobivali zadatak da u jednoj turi privedu 20 do 30.000 ljudi. To je kasnije stvaralo problem isljednicima: kako dokazati krivnju nekome tko je uhapšen samo zato što pojedinci ne žele dobrovoljno ići raditi tamo gdje je bijelim medvjedima udobnije nego ljudima? Trumpova administracija hapsi ljude bez kriminalnih dosjea, pakira ih u avione i šalje u treće zemlje. Boris Rašeta donosi svoj pregled TV tjedna (iako je ovo emisija od svibnja), za Novosti.

Subota (07:47)

Tom Cruise odustao od snimanja filma u svemiru kako ne bi bio dužan Donaldu Trumpu

27.11. (17:15)

Trump traži snimanje četvrtog nastavka svog omiljenog filma, Gas do daske, pritišće Paramount

26.11. (13:00)

Pregovori za mir kao da kupuju nekretnine

Donald Trump kao mirotvorac: Zaista završava ratove, ali na sebi svojstven, poslovnjački način

Dakako, to uključuje i pristup koji odustaje od širenja vrijednosti (liberalne demokracije) diplomatskim (ili oružanim putem), već je spreman ‘loptati se’ s bilo kojim sugovornikom koji pokaže inicijativu za zadovoljenjem onoga što se kao američki interes stavi na stol. Njegov pristup istovremeno uključuje prijetnje oružanim intervencijama ili hod po rubu otvorenog sukoba, kao u Latinskoj Americi. Primirje u Gazi dalo mu je dodatan vjetar u leđa za smirivanje rata u Ukrajini, gdje su prihvatili američki plan za prekid sukoba, iako nije najpovoljniji za Ukrajinu – morat će se odreći dijela teritorija uz ostale uvjete koje traži Kremlj. Putinova Rusija poznaje samo rječnik sile te će pristati na ustupke jedino ako se osvjedoči u to da je (američka i europska) sila preokrenula stanje u smrznutom ukrajinskom blatu. Višeslav Raos za tportal

19.11. (20:00)

Grijehovi prošlosti kucaju na vrata

Laić: Odlukom o objavi Epsteinovih dokumenata Amerika je Trumpa ugrizla nazad

Već dugo Trump nije bio toliko iscrpljen i slab. Iscrpljen od poraza koje je nanizao u vrlo kratkom vremenu nakon što je u svoj drugi mandat ušao čeličnom šakom i autokratski moćno nošen na krilima Kongresa i Senata pod vlastitom upravom i Vrhovnog suda spremnog da uvijek stane njegovu stranu. Opijen političkom svemoći počeo je uzimati sve više slobode i sve više gristi, a onda se dogodilo nešto što vjerojatno nije očekivao – Amerika je ugrizla nazad. Bez obzira na to hoće li se u Epsteinovim dosjeima pojaviti i neki nedvojbeni dokaz da je sam Trump sudjelovao u aktivnostima pedofilskog kartela, ovi dokumenti već sad su se pokazali kao Trumpov kriptonit. Na njima je, izgleda, slomio zube i ispustio iz ruku uzde svoje političke moći i prije isteka prve godine otkako se vratio na vlast. Za godinu dana održat će se međuizbori na kojima će vjerojatno ostati bez barem jedne od poluga vlasti, što će mu dodatno smanjiti moć, ali neće trebati čekati ni do tada da uđe u ono što se naziva lame duck periodom, odnosno razdoblje političke nemoći. Ivan Laić za Ravno do dna

15.11. (14:00)

Kad mrtvi zapjevaju

Politička eksplozija oko Epsteinovih dokumenata: Trump u središtu nove oluje

  • Demokrati i Republikanci u Zastupničkom domu objavili su više od 20.000 dokumenata povezanih s Jeffreyjem Epsteinom, uz međusobne optužbe za selektivno curenje informacija uoči glasanja o „Zakonu o transparentnosti Epsteinovih spisa“. Objavljeni e-mailovi ponovno otvaraju pitanja o Trumpovim vezama s Epsteinom: od tvrdnji da je „znao za djevojke“ do Epsteinovih sve negativnijih komentara o Trumpu. Dokumenti spominju i princa Andrewa te dovode u pitanje njegov prekid kontakata s Epsteinom. Republikanci su podijeljeni između podrške transparentnosti i lojalnosti Trumpu, a prijedlog zakona može stupiti na snagu tek uz Trumpov potpis. Index
  • Demokratski zastupnik Robert Garcia komentirao je nejasan Epsteinov mail u kojem se spominje “Bubba”, ističući da nije jasno odnosi li se nadimak na Billa Clintona (“ima li Putin snimku Trumpa kako puši “Bubbi”?) te da nedostaju ključni dokumenti koji bi pružili kontekst. Garcia optužuje Bijelu kuću i Ministarstvo pravosuđa za zataškavanje te tvrdi da Trump može odmah objaviti sporne spise, ali to ne želi. Trump je u međuvremenu najavio istragu protiv Clintona i drugih povezanih osoba. Garcia smatra da Trump skreće pozornost sa svoje uloge u Epsteinovoj aferi i odbija transparentnost koju je ranije zagovarao, dok ankete pokazuju da većina Amerikanaca ne odobrava Trumpov rad. Jutarnji
09.11. (10:53)

Trump želi da novi stadion u Washingtonu nosi njegovo ime

20.10. (10:00)

Kraljevi su mrtvi, živjeli milijarderi!

Jokić: U polariziranim društvima 21. stoljeća bit će zanimljivo vidjeti mogu li se i kako uspostaviti nova kraljevstva

Kralj nikada ne vlada sam pa se prosvjednici osim na izvršnu vlast obrušavaju na cijeli krug interesnih skupina (prije svega krug multimilijardera predvođenih Elonom Muskom, Jeffom Bezosom i brojnim drugima) koje imaju izravnu korist od urušavanja demokratskih standarda i deregulacije: moderna vlastela s kriptovalutama i beskrajnom zaradom u zamjenu za novac i vjernost kralju. Bez obzira na brojnost, to je samo pola istine. Jedno je sigurno: biti polovični kralj nikada nikoga nije zadovoljilo. Kraljevstvo je sve ili ništa. Do njega se dolazi(lo) oružjem i silom, gušenjem slobode i zatiranjem prava i pravde. Svatko tko je posjetio West Virginiju, Kaliforniju, Texas ili Maine zna da će taj pokušaj, ako do njega dođe, značiti patnju, krv i smrt, zaključuje tportalov komentator analizirajući subotnje prosvjede ‘No kings’ diljem SAD-a…

19.10. (13:00)

Kad kralj nije po volji narodu

Sedam milijuna Amerikanaca na prosvjedima protiv Trumpovog ‘autoritarnog preuzimanja vlasti’

Oko sedam milijuna ljudi okupilo se na više od 2700 skupova diljem SAD-a pod sloganom “No Kings”, prosvjedujući protiv, kako tvrde, “autoritarnog preuzimanja vlasti” Donalda Trumpa, posebno glede obrazovanja, imigracija i sigurnosti. U New Yorku, Washingtonu, Houstonu i drugim gradovima vladala je festivalska atmosfera, a prosvjednici su na optužbe republikanaca odgovorili humorom i kostimima. Organizatori tvrde da je riječ o najvećem prosvjednom pokretu od povratka republikanaca na vlast, iako službene procjene vlasti ne postoje. Index… Prosvjednici bi mogli biti meta nadzora savezne vlade nizom tehnologija koje bi mogle uključivati ​​prepoznavanje lica i hakiranje telefona, rekli su aktivisti za građanske slobode. Jutarnji

18.10. (01:00)

Stol je postavljen, ali fali par stolica (i jedan nalog za uhićenje)

SAD oklijeva poslati Ukrajini Tomahawke: nedostatak lansera i Trumpova neodlučnost, održan sastanak Trumpa i Zelenskog u Bijeloj kući

  • Donald Trump i Volodimir Zelenski sastali su se u Bijeloj kući, razgovarajući o mogućoj isporuci raketa Tomahawk Ukrajini. Zelenski je ponudio suradnju na proizvodnji dronova i protuzračnoj obrani, dok je Trump upozorio da bi Tomahawci mogli značiti “veliku eskalaciju”. Trump tvrdi da je “stol za dogovor postavljen”, ali i da se Putin možda “igra” s njim prije susreta u Budimpešti. Zelenski kaže da se “počeo kužiti” s Trumpom, a obojica poručuju da žele mir — ali svatko na svoj način. tportal
  • Glavna prepreka isporuci Tomahawka Ukrajini je manjak američkih lansera Typhon, kojih SAD imaju tek nekoliko. Trump je u Bijeloj kući poručio da “radije želi završiti rat nego dijeliti moćno oružje”, dok je Zelenski ponudio “tisuće dronova u zamjenu za rakete”. Putin je istodobno zahvalio RT-u što “brani istinu”, a analitičari ocjenjuju da Trump pokušava odvojiti Rusiju od Kine i posredovati u dogovoru između Moskve i Kijeva. Index
  • Sažetke susreta donosi i Jutarnji
  • Međunarodni kazneni sud (ICC) želi da se Putin uhiti ukoliko stigne na sastanak s Trumpom u Budimpeštu (Index)
  • Prekretnica ili opasna eskalacija? Tomahawk ima domet koji mijenja igru – može li slomiti Putina? I Bijela kuća i Kijev smatraju da bi upravo takvo oružje moglo natjerati ruskog predsjednika Vladimira Putina za pregovarački stol (tportal)