Ajmo zajedno gledat Netflix!

Redatelj dokumentaraca ‘Gazda’ i ‘Gazda: Početak’ Dario Juričan uputio je otvoreno pismo ravnatelju HRT-a Kazimiru Bačiću povodom repriziranja serijala ‘Je li moglo drugačije’. Pismo prenosimo u cijelosti:

“Poštovani ravnatelju Bačić,

želim vam kao čelniku HRT-a čestitati na vrhunskom terminu (nedjelja, 4.8.2019. u 14:05) odabranom za početak repriziranja serije Je li moglo drugačije.

Mudra je to serija koja pokušava amnestirati maestra privatizacijske krađe, Miroslava Kutlu. Redateljici Ivani Kovač i njenom suprugu Jošku Kovaču maestro Kutle bio je gost na svadbi, održanoj u zagorskom dvorcu Golubovec, kasnije poznatom po aferi Kobilje mlijeko, povezanoj upravo s Kutlom i aferom Kamensko. Jedan od suradnika na filmu bio je i Andrej Maksimović, popularni Maks, dugogodišnji suradnik raznih slikovitih poduzetnika pa tako i Vinka Grubišića, također pupčanom vrpcom povezanog sa svojim kumom Miroslavom Kutlom.

Serija je to koja nije prošla komisijski natječaj HRT-a nego je izravni odabir ravnatelja PJ Program Brune Kovačevića te ravnatelja PJ Produkcija Joze Barišića, uz političko pokroviteljstvo vječnog tajnika HNS-a Srećka Ferenčaka, jako dobrog prijatelja redateljice Ivane Kovač.

Serija Je li moglo drugačije napravljena je u par mjeseci, a iako produkcijski nezahtjevna naplaćena je nevjerojatnih 600.000 (480.000 + PDV) kuna. Taj smo podatak s Prisavlja iskamčili tek nakon tri mjeseca, uz pozivanje na Pravo na pristup informacijama i angažman Povjerenice za informiranje RH, što je dosta žalosna činjenica za jednu javnu televiziju. Inače, ja toliki novac nisam mogao sakupiti za dva dugometražna filma koje sam radio ukupno četiri godine (filmovi Gazda i Gazda: Početak). Kao što je na sjednici Programskog vijeća HRT-a primijetila Neda Ritz, „dobili smo film u kojem se samo reda glava za glavom“, što teško može pravdati svotu od 150.000 kuna po epizodi. Jedini znatniji trošak bio je otići do Hercegovine i porazgovarati s odbjeglim Kutlom, za kojeg se sumnja da je inicijator snimanja serije.

Gledatelj koji plaća pretplatu trebao bi se zapitati kakav mu to sumnjivi proizvod – i to već po drugi puta u godini dana – servira HRT, koji istodobno ne želi otkupiti 34 hrvatska filma, ukupno prikazana na 353 festivala i ovjenčana s čak 86 nagrada. Neki su, sad je posve sigurno, jednakiji od drugih i za takve se uvijek nađe javni novac.

Jeste li mogli drugačije, ravnatelju Bačić?”