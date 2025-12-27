Korlević o svemirskoj utrci tehno giganta: Privatni kapital svojata nešto što je javno dobro, a to je niska orbita - Monitor.hr
Nebo na leasing

Korlević o svemirskoj utrci tehno giganta: Privatni kapital svojata nešto što je javno dobro, a to je niska orbita

Gašenje Starlinka u Ukrajini pokazalo je koliko je opasna ovisnost o privatnim sustavima, zbog čega je Europa ubrzala razvoj vlastite satelitske mreže. Korlević smatra da priče o kolonizaciji Marsa, kakve gura SpaceX, nemaju realnu osnovu i naziva ih bajkama, dok povratak na Mjesec vidi kao političku propagandu velikih sila. Upozorava i da će stotine tisuća satelita pretvoriti nebo u kaos, osobito za astronomiju. Svemirskim postajama i satelitima ne tako davno upravljale su jedino državne agencije. No, već danas u tome golemu ulogu imaju velike internacionalne kompanije. Svemir više nije samo pitanje znanosti, nego biznis i industrija u koji se ulažu milijarde. No, Korlević smatra kako trenutno imamo puno većih problema na Zemlji, Svemir još nije u tolikom interesu čovječanstva. Za HRT pričali i drugi zanimljivi sugovornici.


Srijeda (12:00)

Svemirski đir: Od drevnih kometa do tajni masne jetre

Explora: Povratak u budućnost

U najnovijoj Explori, Elvis i Korado opušteno pretresaju svemir i tehnološku budućnost. Fokus je na kometu Atlas, starom sedam milijardi godina, te vječnom pitanju zašto su dinosauri bili onolike mrcine – spoj mira i kisika, a ne manje gravitacije. Dotakli su se i špijunskih igrica među satelitima te globalne bitke za čipove. Ako planirate karijeru, AI opasno prijeti programerima, pa su zanati poput klesara opet u modi. Za kraj, lekcija o prehrani: fruktoza nam potiho “masni” jetru, pa umjesto kolača birajte post i kretanje. Prava reporterska rekapitulacija godine! HRT

17.12. (20:00)

Svemirska i zemaljska posla: Kako na nebu, tako i na Zemlji

Explora: Pisma i pirotehnika

Korado i Elvis ovaj put su baš “prošarali” globusom i svemirom. Krenuli su od Kine koja ispaljuje rakete k’o na traci, uz opasku da im tehnološki vrh pati zbog krutog partijskog sustava i manjka slobode za mlade genijalce. Malo su smirivali strasti oko Černobila i nuklearki, tvrdeći da je strah često iracionalan, a onda skočili do ruba svemira i James Webb teleskopa koji kopa po prošlosti staroj 13 milijardi godina. Dotakli su se i bizarnih zakona – od zabrane popravljanja oružja u američkoj vojsci do digitalne kontrole na granicama. Za kraj, malo nostalgije o odlasku pisama u povijest i vječna debata: trebaju li nam petarde za Božić ili je to samo poziv na bunt? HRT ima arhivu emisija (za slušanje).

10.12. (14:00)

Od Černobila do tetovaža: znanstveni rollercoaster

Explora: Tetoviranje šteti

Krenulo se od kineskog svemirskog programa i njegovog uspjeha unatoč kvaru, uz pohvalu kineskog sustava u kojem je inženjer veći prestiž od sportaša.  Osvrnuli su se na ruske probleme s popravkom lansirne rampe i medijsku “paniku” oko Černobila, ističući da je to vjerojatno antinuklearna propaganda. Pričali su o revoluciji purpena i budućim baterijama za električne automobile. Najviše su pažnje posvetili novoj studiji o tetoviranju, koja pokazuje da pigmenti pune limfne čvorove, utječući na imunološki sustav. Zaključili su savjetom: AI u medicini je dobar kao savjetnik, ali ne i gospodar. HRT

03.12. (00:00)

Što god da ga pitaš, sve zna

Explora: Munje na Marsu

U opuštenoj atmosferi, Korado Korlević i voditelj HRT-ove Explore pročešljali su kosmičke i zemaljske zagonetke. Prva na tapeti je revizija teorije o ubrzanom širenju svemira, uz komentar da se Nobelove nagrade ne oduzimaju čak ni kad se znanstvene paradigme dovedu u sumnju zbog loših mjerenja. Dotakli su se i munja na Marsu i komplikacija u svemirskim programima Kine i Rusije. Prebacili su se na fascinantnu crnu gljivicu iz Černobilja koja se hrani radijacijom, što bi moglo donijeti mehanizme popravka DNK. Raspravljali su o pitanju pitke vode, posebno razvoja novih grafenskih filtera za desalinizaciju hrvatskog znanstvenika Slavena Garaja u Singapuru. Završili su s naglaskom na opasnosti tehničke nepismenosti i do-it-yourself etike uz kritiku današnje “doživljajne ekonomije” i gubljenja praktičnih vještina. HRT

30.11. (23:00)

Ma nije sve tako sivo...

Korlević na manifestaciji Sa(n)jam knjige: Živimo u tupom svijetu koji je jako dobro informiran

Svijet u koji ulazimo Varoufakis je nazvao tehnofeudalizmom, slijede nam kaste. Mlade generacije nemaju strasti, pogledajte po ovoj dvorani, prosjek godina je ovdje viši od 50. Kada vidite da se mladi bune, možete uočiti da se bune iz krivih razloga. Priča o ljubavi je totalna katastrofa! Dolazi nam nevidljivo nasilje, mi smo prognani – pretvara nas se u strojeve. Jako je loša situacija. Imamo problem da nemamo više barbara, oni ne dolaze – odgovorio je Korado Korlević na pitanje o umjetnoj inteligenciji i što kao mali ljudi možemo učiniti po pitanju izazova koji slijede. Homo sapiens ima 50 posto šanse da uopće ne postoji do kraja ovog stoljeća. Zaboravite svijet koji je bio! Ako ti manipuliraš društvenim mrežama, možeš sve izmanipulirati. tportal

26.11. (14:00)

Još jedan tjedan u kojem tehnologija prijeti da nas skuha

Explora: Struja iz svega

Emisiju su Korado i Elvis započeli s napetom pričom o rastu napona u mrežama (220V na 230V+), upozoravajući da stare audio komponente i žarulje zbog toga pate. Bacili su pogled i preko bare na Ameriku, gdje se razmišlja o bušenju aktivnog vulkana za geotermalnu struju na 700°C – uz mali rizik “probušenog balona”. Osvrnuli su se i na vjetroelektrane u UK i hitnu potrebu za skladištenjem energije, a dotaknuli su se i opasnosti nuklearki u doba sukoba te nadolazećeg digitalnog novca i rizika potpune kontrole. HRT

19.11. (13:00)

Tehnički smo u banani, ali barem imamo dobre priče

Explora: Paralelni život na Zemlji

Nova “Explora” s Koradom Korlevićem i Elvisom Miletom nonšalantno secira aktualnu svemirsku utrku. Bezosov New Glenn ozbiljan je konkurent Muskovom SpaceX-u, a u fokusu je i trka za Mjesec i problem svemirskog smeća. Na Zemlji se priča o revoluciji u baterijama – kineski natrijevi akumulatori, koji su sigurniji i trajniji od litijevih, mijenjaju igru za e-automobile i kućanstva. Neizostavne su i bioklimatske prognoze: porast razine mora, zakiseljavanje oceana i potencijalni kolaps Golfske struje, uz raspravu o tehnologijama za podizanje obalnih gradova. Spomenut je i ‘život sjenka’ na Zemlji.

13.11. (14:00)

Od genoma do oceana

Explora: Eugenika

U novoj Explori Korado i Elvis krenuli su s počastima Jamesu D. Watsonu i otkriću DNK, no priča se brzo zakuhala oko genetičkog inženjeringa i njegovih etičkih dilema. Od revolucionarne terapije koja bi milijardu ljudi mogla riješiti visokog kolesterola, što bi bio katastrofa za farmaceutsku industriju, do etičkih noćnih mora stvaranja “dizajnirane” djece s pojačanom inteligencijom i otpornošću na bolesti. Raspravljali su i o hibridima (kimerama) s ljudskim organima, a tu je bio i nonšalantni osvrt na odgode raketnih lansiranja i povratak teretnjaka na jedra. Za kraj, iznenađenje: kako naša crijevna flora, taj “drugi mozak”, izravno komunicira s nama i zašto je slijepo crijevo zapravo sklonište za dobre bakterije. HRT

05.11. (00:00)

Kad su zvijezde postale Wi-Fi antene

Explora: Kundalini

Dvojica mudraca u novoj epizodi zaključuju da je utrka na Mjesec postala samo šou, dok Ameriku razara kulturni kaos gori od našeg. U orbiti je, pak, “gužva u šesnaestercu” jer Elon Musk želi postati gazda interneta, pretvarajući nebo u smetlište koje uništava astronomiju i krumpiraste zvijezde. Bill Gates mudro smatra da su AI, etika i propast društva veći hit od klimatskih promjena. U međuvremenu, analogno je opet u modi jer su pametne kuće horor, a teleskopi stalno gube fokus jer im se staklo “žvače”. Spas je u cehovima eksperata, a ne u roštiljima i apartmanima. HRT

29.10. (19:00)

Od svemirskog otpada do analnog disanja: još jedan dan u znanosti

Explora: Razgovor s mrtvima

Elvis i Korado u novoj epizodi Explore zaronili su u hrpu kozmičkih i zemaljskih tajni. Krenuli su od SpaceX-a, gdje su secirali Starshipovo slijetanje u Indijski ocean i prijetnju svemirskog smeća od Starlink satelita. Brzo su prebacili na “teže” teme: disanje na anus (da, Ig Nobel!), opasnosti vapinga za pluća, a dotakli su se i iscijeljivanja zvukom te povezanosti stresa i debljanja. Ipak, najveća frka je oko umjetne inteligencije – pričalo se o stvaranju digitalne besmrtnosti i strahu da bi AI mogla postati novi, svemoćni “Deus Ex Machina” bez prekidača. HRT