Čisto vjetrobransko staklo, prazna priroda
Svjetlosno onečišćenje i pesticidi desetkuju noćne leptire
Noćni leptiri ključni su, ali zanemareni oprašivači čiji opstanak ozbiljno ugrožava svjetlosno onečišćenje. Umjetna rasvjeta dezorijentira ove kukce, stvarajući smrtonosnu zamku u kojoj ugibaju od iscrpljenosti. Astronom Korado Korlević upozorava da je u Hrvatskoj preostalo manje od 10% noćnih leptira, ističući društvenu selektivnu empatiju prema izumiranju vrsta. Osim rasvjete, globalni pad uzrokuju pesticidi i gubitak staništa (efekt vjetrobranskog stakla). Iako je situacija u Hrvatskoj stabilnija zahvaljujući EU direktivama, znanstvenici kao rješenje sve više zagovaraju biološku kontrolu štetnika (poput metode sterilnih mužjaka) kako bi se smanjila upotreba kemikalija i očuvala bioraznolikost. Dnevno