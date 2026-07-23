Riječima materinjeg jezika valja čuvati njihova izvorna značenja. Tako, eto, i riječ pederbal. Iskovana od grčke riječi paiderastḗs i francuske riječi bal, ova je složenica nastala na prostoru i među svijetom koji ne samo da je u svoj govor uključivao golemi kontingent germanizama, nego je vrlo često bio i dvojezičan, pa je u obiteljskom govoru slobodno kombinirao njemački s hrvatskim. Riječ pederbal nastala je iz darovitog i domišljatog ruganja, onako kako su nastale i mnoge druge nove riječi našega jezika. Ono što je sigurno jest da takva riječ nije postojala prije 1900. godine.

Ima li u složenici pederbal ičega homofobnog? Danas to pitanje zvuči aktualno, pa bismo se ozbiljno trebali namučiti oko njega. Ali u ono vrijeme, sada već prije skoro pola stoljeća, ne bi vas ni razumjeli da ste ih takvo što upitali. U tu riječ bila je ugrađena misao o tome da je prostor muške društvene ugode i afirmacije još uvijek širi od prostora ženske društvene ugode i afirmacije. Ta riječ odnosila se upravo na muškarce koji tom svijetu nisu pripadali živeći na marginama jednoga (tada se tako činilo) odumirućeg patrijarhata i u sigurnosti heteroseksualne i bračne idile. Njima su se njihove žene s dragošću rugale da idu na pederbal. Eto, to je značenje ove riječi koju nipošto ne bi trebalo zaboraviti, jer je u njoj, u toj riječi, jedna povijest našeg svijeta. Miljenko Jergović za svoj blog.