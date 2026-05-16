Mjesečno zarade nečiju godišnju plaću

Hrvatska podružnica talijanske grupacije Maire Tecnimont, tvrtka KT-Kinetics Technology, ostvarila je prošle godine uvjerljivo najviše prosječne plaće u zemlji, unatoč vrlo lošim poslovnim rezultatima. Prihodi tvrtke pali su za 77 posto na 18 milijuna eura, uz neto gubitak od 1,9 milijuna eura. Unatoč tome, prosječna mjesečna neto plaća skočila je s 12.000 na nevjerojatnih 32.000 eura. Ovaj ekstremni rast primanja poklopio se s prepolovljavanjem broja zaposlenih sa 28 na samo 14, na čije je plaće ukupno isplaćeno više od pet milijuna eura. Danica