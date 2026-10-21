Bit ili ne bit: opasno ubrzanje u ratu šifri
Kvantna računala mogla bi već do kraja desetljeća s lakoćom probiti današnju kriptografiju i ugroziti sigurnost
Prvi na udaru su banke, privatni podaci i zdravstvo. Iako je 54% vodećih svjetskih web stranica spremno za postkvantnu sigurnost – uglavnom zahvaljujući zaštiti Cloudfarea – Europa znatno zaostaje za SAD-om jer se primarno oslanja na vlastite poslužitelje. Pred članicama EU-a je rok do 31. prosinca za izradu nacionalnih planova zaštite. Cilj je osigurati ključne sustave do 2030. godine, no nedostatak zakonskih kazni i slaba pripremljenost organizacija predstavljaju ozbiljan rizik za digitalno povjerenje. Index