Ej, dečki, nemojte sad odmah navaliti
Lijekovi poput Ozempica mogli bi poboljšati kvalitetu spermija i podići razinu testosterona
Jednogodišnje istraživanje na 108 muškaraca s pretilošću ili dijabetesom tipa 2 pokazalo je da lijekovi iz skupine GLP-1, poput Ozempica i Victoze, mogu poboljšati kvalitetu sjemena. Kod ispitanika su zabilježeni veća koncentracija i pokretljivost spermija te porast razine testosterona za oko 30 posto. Iako se nagađa da na to utječu gubitak masnog tkiva i smanjenje upala, točan mehanizam još nije potvrđen. Budući da studija nije imala kontrolnu skupinu, autori upozoravaju da ovi rezultati još ne dokazuju veću plodnost te se ovi lijekovi zasad ne preporučuju za liječenje neplodnosti. Index