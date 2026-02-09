Pisac s dobrim 'reperencama'

Poznati srpski reper i nagrađivani književnik, pjesnik i kolumnist Marko Šelić – Marčelo objavio je nedavno knjigu Malterego: Intronaut. Našim ljudima uvek je u glavi bila opcija da jednog jutra ustanu, kažu „neću više da se igram” i odu nekud preko; sad se i to bekstvo čini prilično jalovim. Na to se u „Vatri u mraku” misli stihom „…ili zapaliti odavde, al’ GDE?” – nije bilo prostora da u pesmi opširnije razrađujem taj aspekt, ali da: nešto opako i naopako ponovo je pokuljalo iz čovečanstva. I kako bega nema, ostaje nam da svako u sopstvenom dvorištu brani ljudskost kako god zna i ume. Kaže u razgovoru za Ravno do dna. U Zagreb dolazi početkom ožujka promovirati vinilno izdanje hvaljenog albuma ‘Nojeva varka’. Nacional