Marčelo ima novu knjigu, a uskoro nastupa i u Zagrebu: Onespokojavajuće vesti stižu odasvud, nismo savremenici lepe epohe - Monitor.hr
Danas (07:00)

Pisac s dobrim 'reperencama'

Marčelo ima novu knjigu, a uskoro nastupa i u Zagrebu: Onespokojavajuće vesti stižu odasvud, nismo savremenici lepe epohe

 

Poznati srpski reper i nagrađivani književnik, pjesnik i kolumnist Marko Šelić – Marčelo objavio je nedavno knjigu Malterego: Intronaut. Našim ljudima uvek je u glavi bila opcija da jednog jutra ustanu, kažu „neću više da se igram” i odu nekud preko; sad se i to bekstvo čini prilično jalovim. Na to se u „Vatri u mraku” misli stihom „…ili zapaliti odavde, al’ GDE?” – nije bilo prostora da u pesmi opširnije razrađujem taj aspekt, ali da: nešto opako i naopako ponovo je pokuljalo iz čovečanstva. I kako bega nema, ostaje nam da svako u sopstvenom dvorištu brani ljudskost kako god zna i ume. Kaže u razgovoru za Ravno do dna. U Zagreb dolazi početkom ožujka promovirati vinilno izdanje hvaljenog albuma ‘Nojeva varka’. Nacional


09.09.2016. (09:54)

Mudrosti

Marčelo: Ako ne možeš da ih pobediš, nipošto im se ne pridružuj

“Lakše se reformišu zakoni nego mentalitet, a dodatna muka je što i te čuvene reforme idu u paketu za unazađivanjem mentaliteta. Meni, međutim, ništa ne zvuči kao validan izgovor za sedenje skrštenih ruku. Ako ne mogu da rešim stvari, to i dalje nije opravdanje za saučestvovanje u javašluku. Znaš onu ‘ako ne možeš da ih pobediš, bar im se pridruži’? Slogan je, naprotiv, ovaj: ‘Ako ne možeš da ih pobediš, bar im se nipošto nemoj pridružiti'”, kaže glazbenik Marčelo, “glas mlade misleće generacije”, u intervjuu za Ekspres.